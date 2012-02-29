به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای معوقه هفته شانزدهم (سوم دور برگشت) مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور امشب برگزار شد تا ردهبندی نهایی چهارده تیم شرکت کننده در این مسابقات و به خصوص چهار تیم اول که برگزار کننده مرحله پلیآف خواهند بود، مشخص شود.
در پایان این دیدارها تیمهای سایپا البرز، کاله آمل، پیکان تهران و شهرداری ارومیه که پیش از این صعود خود را به مرحله پلیآف قطعی کرده بودند با توجه به برد وباختهایی که کسب کردند به ترتیب در ردههای اول تا چهارم جدول ردهبندی قرار گرفتند.
بر این اساس و طبق برنامه سازمان لیگ در مرحله پلیآف مسابقات والیبال لیگ برتر تیم سایپا به مصاف شهرداری ارومیه میرود و دو تیم پیکان و کاله هم با یکدیگر دیدار میکنند.
مرحله پلیآف مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور از یکشنبه هفته آینده آغاز میشود. این مرحله از رقابتها به صورت 2 از 3 برگزار میشود. برنامه دیدارهای دور رفت به این شرح است:
یکشنبه 14/12/90
* سایپا البرز - شهرداری ارومیه (ساعت 16 - سالن انقلاب کرج)
* کاله آمل - پیکان تهران (ساعت 16 - شالن پیامبر اعظم (ص) آمل)
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