به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای معوقه هفته شانزدهم (سوم دور برگشت) مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور امشب برگزار شد تا رده‏بندی نهایی چهارده تیم شرکت کننده در این مسابقات و به خصوص چهار تیم اول که برگزار کننده مرحله پلی‌آف خواهند بود، مشخص شود.

در پایان این دیدارها تیم‏های سایپا البرز، کاله آمل، پیکان تهران و شهرداری ارومیه که پیش از این صعود خود را به مرحله پلی‎آف قطعی کرده بودند با توجه به برد وباخت‌هایی که کسب کردند به ترتیب در رده‌های اول تا چهارم جدول رده‌بندی قرار گرفتند.

بر این اساس و طبق برنامه سازمان لیگ در مرحله پلی‌آف مسابقات والیبال لیگ برتر تیم سایپا به مصاف شهرداری ارومیه می‌رود و دو تیم پیکان و کاله هم با یکدیگر دیدار می‌کنند.

مرحله پلی‌آف مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از یکشنبه هفته آینده آغاز می‌شود. این مرحله از رقابت‌ها به صورت 2 از 3 برگزار می‌شود. برنامه دیدارهای دور رفت به این شرح است:

یکشنبه 14/12/90

* سایپا البرز - شهرداری ارومیه (ساعت 16 - سالن انقلاب کرج)

* کاله آمل - پیکان تهران (ساعت 16 - شالن پیامبر اعظم (ص) آمل)