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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۴۹

یک نماینده پارلمان مصر مورد ضرب و شتم قرار گرفت

یک نماینده پارلمان مصر مورد ضرب و شتم قرار گرفت

منابع امنیتی در قاهره از ضرب و شتم یکی از نمایندگان پارلمان مصر از سوی افراد مسلح ناشناس خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، منابع امنیتی مصر اعلام کردند: افراد مسلح ناشناس به "انور البلکیمی" از نمایندگان پارلمان مصر حمله ور شدند.

این منابع افزودند: این افراد با متوقف کردن خودروی این نماینده مصری در جاده قاهره به اسکندریه، وی را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند.

شایان ذکر است که چند روز قبل نیز در جریان نشست عمرو موسی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سه نفر زخمی شدند.جمعه گذشته نیز "حسن البرنس" از نمایندگان اخوان المسلمین مصر مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفته بود.

کد مطلب 1547632

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