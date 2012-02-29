صبای قم با قاطعیت از سد شهرداری جهرم گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، بدمینتون بازان صبای قم در نخستین گام در جدال با تیمهای مدعی گروه دوم مرحله مقدماتی مسابقات لیگ دسته اول بدمینتون مردان باشگاه های کشور موفقیت آمیز عمل کرده و با نتیجه ای کاملا یک طرفه از سد شهرداری جهرم عبور کردند.
تیم بدمینتون صبای قم در دیدارهای دور برگشت مرحله گروهی رقابتهای لیگ دسته اول بدمینتون باشگاههای کشور با ترکیبی از بازیکنان بومی به مصاف حریفان خود رفته است و در تلاش برای صعود به لیگ برتر نیز امشب شروع خوبی داشت.
برگزاری دیدارهای دور برگشت مرحله گروهی در قزوین
دور برگشت رقابتهای لیگ دسته اول بدمینتون باشگاههای کشور از امروز به میزبانی تیم بدمینتون شهید رجایی قزوین آغاز شده است و طی آن نماینده بدمینتون قم که امسال تیم صبا است در تلاش برای صعود به لیگ برتر بدمینتون در جدال با تیم شهرداری جهرم در نخستین مسابقه خود با نتیجه قاطع پنج بر صفر به برتری دست یافت.
در این مرحله از رقابتها ترکیب تیم بدمینتون صبای قم نیز متشکل از بازیکنان توانمند بومی بدمینتون استان قم است که به دنبال کسب امتیازات لازم و به دست آوردن جواز صعود به مسابقات لیگ برتر بدمینتون باشگاههای کشور هستند.
رقابت 10 تیم در دو گروه مقدماتی لیگ دسته اول بدمینتون
در حالی که دیدارهای فصل جاری لیگ دسته اول بدمینتون باشگاههای کشور امسال با شرکت تیمهای مدعی صعود به لیگ برتر در دو گروه برگزار میشود، صبای قم در گروه دوم مرحله مقدماتی برای کسب جواز صعود به مصاف حریفان میرود.
ترکیب تیم بدمینتون صبای قم در رقابتهای فصل جاری لیگ دسته اول بدمینتون باشگاه های کشور را پنج بدمینتونباز تشکیل میدهند که در جدال با رقبای خود در دو بخش انفرادی و دو نفره برابر حریفان خود صفآرایی میکنند.
در حالی که سه مسابقه در بخش انفرادی و دو مسابقه نیز در بخش دو نفره پیکارهای این فصل لیگ دسته اول بدمینتون باشگاههای کشور برگزار میشود، بدمینتونبازان صبای قم در بخش انفرادی را حامد شعبانیان، محسن صادقیان و مهدی پنجهباشی تشکیل میدهند.
حضور قهرمانان بدمینتون کشور در کادر فنی صبای قم
این در حالی است که در یکی از ترکیبهای دو نفره صبای قم در بخش دوبل، حامد شعبانیان و مهدی برقعی در کنار یکدیگر بازی میکنند و در دیگر مسابقه دوبل محسن صادقیان و علی دولتخواه با حریفان خود در گروه دوم مسابقه خواهند داد.
تیم بدمینتون صبای قم امسال از بخت خوبی برای کسب نتایج قابل قبول و به دست آوردن جواز صعود به رقابتهای لیگ برتر بدمینتون باشگاههای کشور برخوردار است زیرا ترکیب کادر فنی این تیم را دو تن از بهترینهای بدمینتون قم در سالهای اخیر تشکل میدهند.
محمدرضا مطیع و پیمان جباری قهرمانان بدمینتون پیشکسوتان کشور که طی چند سال اخیر در ترکیب تیم بدمینتون سامانسازان قم تجربه ارزشمند حضور در مسابقات لیگ برتر بدمینتون باشگاههای کشور را دارند و در پیکارهای قهرمانی کشور نیز جزو بهترینها بودهاند، اکنون مربیان تیم صبای قم هستند.
قم - خبرگزاری مهر: تیم بدمینتون صبای قم در نخستین دیدار خود در دور برگشت لیگ دسته اول بدمینتون باشگاه های کشور قاطعانه از سد شهرداری جهرم گذشت.
به گزارش خبرنگار مهر، بدمینتون بازان صبای قم در نخستین گام در جدال با تیمهای مدعی گروه دوم مرحله مقدماتی مسابقات لیگ دسته اول بدمینتون مردان باشگاه های کشور موفقیت آمیز عمل کرده و با نتیجه ای کاملا یک طرفه از سد شهرداری جهرم عبور کردند.
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