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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۳۷

در آخرین شب تبلیغات/

صلاحیت دو کاندیدای انتخابات مجلس نهم در مازندران تایید شد

صلاحیت دو کاندیدای انتخابات مجلس نهم در مازندران تایید شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات مازندران از صلاحیت دو نامزد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مازندران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی استانداری مازندران دقایقی پیش به نقل از هادی ابراهیمی آورده است: صلاحیت دو تن از کاندیداهای حوزه انتخابیه تنکابن و رامسر دقایقی پیش رسما اعلام شد.

وی افزود: نامه رسمی تایید صلاحیت این دو کاندیدای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور ارسال شد.

ابراهیمی اذعان داشت: این دو کاندیدا از هم اکنون تا پایان مهلت قانونی تبلیغات، همچون دیگر کاندیداها حق تبلیغات رسمی دارند.

بر این اساس 83 نامزد در 9 حوزه انتخابیه برای تصاحب 12 کرسی بهارستان نهم در مازندران با یکدیگر رقابت می کنند.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، دوازدهم اسفندماه 90 در ایران اسلامی برگزار می شود.

کد مطلب 1547634

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