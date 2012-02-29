صلاحیت دو کاندیدای انتخابات مجلس نهم در مازندران تایید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی استانداری مازندران دقایقی پیش به نقل از هادی ابراهیمی آورده است: صلاحیت دو تن از کاندیداهای حوزه انتخابیه تنکابن و رامسر دقایقی پیش رسما اعلام شد.
وی افزود: نامه رسمی تایید صلاحیت این دو کاندیدای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور ارسال شد.
ابراهیمی اذعان داشت: این دو کاندیدا از هم اکنون تا پایان مهلت قانونی تبلیغات، همچون دیگر کاندیداها حق تبلیغات رسمی دارند.
بر این اساس 83 نامزد در 9 حوزه انتخابیه برای تصاحب 12 کرسی بهارستان نهم در مازندران با یکدیگر رقابت می کنند.
نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، دوازدهم اسفندماه 90 در ایران اسلامی برگزار می شود.
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