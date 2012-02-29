خیر قائم شهری اقساط معوقه مسکن خانواده بی سرپرست را پرداخت کرد

سید زین العابدین پرواسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این اقساط که 30 میلیون تومان بوده این خیر یک جا پرداخت کرده است.

وی، از اهدای یک قطعه زمین به مساحت 190 متر مربع برای احداث مسکن برای زیر پوششی های شهرستان توسط خیر دیگر قائم شهری خبر داد.

پرواسی ادامه داد: پس از برآورد هزینه ارزش ریالی قطعه زمین 220 میلیون ریال است.

وی با قدردانی از خیران و حمایت کنندگان ایتام شهرستان به جهت نیازهای واقعی در خانه دار شدن آنها، توجه ویژه خیران و نیکوکارانی که از تمکن مالی برخور دار بوده برای رفع نیازهای آنها خواستار شد.

