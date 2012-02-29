شرایط مالی نساجی مازندران ناگوار است/بازیکنان عصبانی بودند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل اسماعیلی عصر چهارشنبه پس از شکست یک بر صفر نساجی مازندران مقابل آلومینیوم هرمزگان در جمع خبرنگاران، عنوان کرد: بازیکنان تیم ما در این مسابقه با وجود عصبانیت از مشکلات مالی تیم، بازی خوبی را ارائه دادند اما متاسفانه نتوانستیم نتیجه لازم را بگیریم.

وی با اشاره به اشتباه داور در نگرفتن پنالتی برای تیم نساجی، اظهار داشت: دروازه بان تیم آلومینیوم خطای آشکاری را در محوطه جریمه روی بازیکن ما انجام داد اما داور با وجود اخراج دروازه بان برای تیم ما پنالتی اعلام نکرد.

سرمربی تیم فوتبال نساجی مازندران به مشکلات مالی این تیم اشاره کرد و افزود: تیم ما از ابتدای فصل تا کنون مورد حمایت مالی قرار نگرفته و بازیکنان ما به هیچ وجه در شرایط خوبی به سر نمی برند.

اسماعیلی بیان داشت: قرارداد بازیکنان تیم ما تنها بین 20 تا 30 میلیون است و در این شرایط ما تنها می توانیم تیم را در لیگ یک حفظ کنیم.

وی اضافه کرد: متاسفانه مسئولان استان مازندران هم حمایتی از باشگاه نساجی انجام نمی دهند و شرایط مالی تیم ما بسیار ناگوار است.