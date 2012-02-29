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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۴۲

حجت الاسلام چراغی:

140 هیئت مذهبی در اردل فعالیت می کند

140 هیئت مذهبی در اردل فعالیت می کند

اردل - خبرگزاتری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی اردل گفت: 140 هیئت مذهبی در شهرستان اردل از توابع چهار محال و بختیاری فعالیت می کند.

حجت الاسلام سید حسن چراغی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت 140هیئت مذهبی در شهرستان اردل گفت: از این تعداد هیئت 106 هیئت مختص آقایان و 34 هیئت به بانوان اختصاص دارد.

وی بیان داشت: شهراردل یکی ازشهرهای چهار محال و بختیاری است و یکی از شهرهایی است که بیشترین هیئت های مذهبی را در خود گنجانده است.
 
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی اردل تاکید کرد: برگزاری مراسم عزاداری درتاسوعا و عاشورا، برگزاری جشنها، برگزاری مراسم دعا و تلاوت قرآن و .... از اقدامات این هیئت های مذهبی در این شهرستان است.
 
اردل در فاصله 69 کیلومتری شهرستان شهرکرد مرکز استان چهار محال و بختیاری قرار دارد.
کد مطلب 1547638

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