بیانیه نهادهای فرهنگی استان البرز برای حضور گسترده مردم در انتخابات

در بیانیه خانه مطبوعات استان البرز آمده است: امروز سرنوشت کشور در دستان ملت غیور و آزاده ایران اسلامی است و بی تردید دوازدهم اسفندماه، آوردگاه حماسه ای دیگر از جنس آرمان ها و ارزش های انقلاب خواهد بود.

این بیانیه می افزاید: اینجا البرز است؛ استان سرداران شهید که هر یک یادآور خلق حماسه ای تاریخی و ماندگارند؛ البرزنشینها همواره به تأسی از سرداران بزرگشان در دفاع و حراست از آرمان های امام راحل (ره) و منویات مقام عظمای ولایت، لبیک گوی صحنه ها بوده و تمام قد در برابر دشمنان ایستاده اند.



این متن اظهار داشت: امروز دشمنان کمر بسته و قسم خورده نظام و ملت به انتخابات مجلس نهم چشم دوخته اند تا در مسیر طراحی توطئه های شومشان گامی به جلو بردارند اما مردم، هوشیارتر از گذشته هر مکری را نقش بر آب خواهند کرد.



این بیانیه ادامه می دهد: حضور حداکثری مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به عنوان نبض تپنده ملت، برهم زننده ی برنامه های دشمنان است و هر رأی خاری در چشم دشمنان نظام خواهد بود.



این بیانیه می افزاید: برگ زرین دیگری از حضور بیدار و آگاه جامعه البرزنشین به عنوان یکی از شاهرگ های حیاتی کشور، بعد از حماسه های 9 دی و 22 بهمن در روز دوازدهم اسفندماه ورق خواهد خورد و ریشه های درخت انقلاب که ظرف 33 سال از خون ایثار بار گرفته، در روز انتخابات در اعماق زمین آرام خواهد گرفت.



در انتهای این بیانیه آمده است: جامعه مطبوعات و رسانه، نویسندگان و خبرنگاران البرز، دوشادوش مردم شریف استان البرز در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت خواهند کرد و در کنار ملت ایران، نظاره گر نقشه های بر باد رفته ای خواهند بود که کمر فتنه ها را شکسته و زمینگیر می کند و با صدایی رسا تمامی مردم شریف استان البرز را به شرکت پرشکوه در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی فرا می خوانند.



بیانیه انجمن پویا نمایی جوان استان البرز به مناسبت انتخابات مجلس شورای اسلامی نهم



بیانیه انجمن پویا نمایی جوان استان البرز با آیه ای از قرآن کریم آغاز می شود: قرآن کریم: «خدا سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر آنکه آن قوم سرنوشت خود را تغییر دهند.»



این بیانیه افزود: در برهه حساس کنونی که کشور نیازمند حضور و ابراز وجود گسترده در مقابل تمامی مستکبران است، بریکایک افراد، فارغ از هر گرایشی فرض است که با حضور خود باعث سربلندی کشور عزیزمان ایران و نومیدی دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی باشند. شرکت در انتخابات و انتخاب اصلح برحسب معیارهای مکتب و اصول نظام، امری است ضروری.



این بیانیه شرکت در انتخابات را وظیفه خود عنوان کرد و آورد: ما نیز همچون همه آحاد ملت با شرکت در انتخابات به وظیفه اسلامی و ملی خود عمل نموده و همگان را بدان توصیه می نماییم.



بیانیه انجمن هنرهای تجسمی استان البرز به مناسبت انتخابات نهمین مجلس شورای اسلامی



در بیانیه انجمن هنرهای تجسمی استان البرز نیز آمده است، با آغاز سی و چهارمین سالگرد انقلاب اسلامی انتخاباتی دیگر در راه است. میدانی دیگر برای حضور پرشکوه و دشمن شکن ملت ایران در کارزار مشارکت سیاسی تا بار دیگر تمامی خواب‌های سبز و رنگین فتنه گران و اربابان مستکبرشان را پریشان و آشفته سازد.حضوری دیگر و بیعتی دیگر با انقلاب اسلامی که برای به ثمر رسیدن آن هزاران شهید تقدیم شده است.



انجمن هنرهای تجسمی استان البرز در بیانیه خود ازهنرمندان، هنردوستان و همه اقشار خردمند و آگاه ملت بزرگ ایران دعوت کرد تا در روز دوازدهم اسفند پای صندوق‌های رای، پر شور حضور یابد.





همچنین روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز با انتشار بیانیه ای مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کرد.



در این بیانیه آمده است: بار دیگر تجلی حضور حماسی ملت انقلابی و متعهد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، در معرض شکوفایی و تبلوری تازه قرار خواهد گرفت. بی شک ملت عزیز ایران از همه اقشار و مذاهب و اقوام، با حضور پرشور و گسترده خود در سی و سومین صحنه انتخاباتی تاریخ پر افتخار جمهوری اسلامی، تعالی شعور بی نظیر خویش در عرصه اتحاد، ولایت پذیری، ایمان و تعهد را به منصه ظهور خواهد رساند تا ادامه دهنده راه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت ا... العظمی امام خامنه ای مد ظله العالی و یادآورنده پیام خون سرخ شهیدان در دفاع از آرمانهای مقدس اسلام و انقلاب باشد. اینک که به فرموده مقام معظم رهبری، ایران عزیز الگوی بیداری اسلامی و انقلابی در سراسر جهان شده است؛ این حضور تبلوری والاتر خواهد یافت. یقینا مهم ترین ویژگی هایی که در گزینش وکلای صالح مردم در مجلس نهم باید مورد توجه قرار گیرد عبارت است از ولایت مداری، بصیرت، کارآمدی، توجه به مصالح ملی، قانون مداری و خرد ورزی، عدم وابستگی فکری و اعتقادی به کانون های نامشروع قدرت و ثروت، تبری از فتنه و جریان انحرافی و برخورداری از پشتوانه عظیم رای مردم...



در انتهای این بیانیه آمده است: این حضور دلگرم کننده برای همه مستضعفان جهان را ارج نهاده و در راستای آنچه رسالت و وظیفه مقدس خویش در نشر و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حمایت از مقاومت و پایداری ملت های محروم و مستضعف می داند؛ ضمن اعلام حضور با بصیرت همه کارکنان خود، از همه متولیان امور فرهنگی کشور اعم از نویسندگان، شاعران، اصحاب عرصه تئاتر و موسیقی و فیلم، اصحاب رسانه ، جانبازان قهرمان، بسیجیان سلحشور کشور، خانواده های معظم شهدا، آزادگان سرفراز و همه اقشار محترم، دعوت به عمل می آورد تا همچون همیشه در این آوردگاه سیاسی و عرصه حساس بین المللی، یاری رسان نظام مقدس جمهوری اسلامی و بر هم زننده نقشه های شوم دشمنان و شیاطین بزرگ باشند.