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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۴۷

اتوری پس از صعود قطر:

اتفاقی که در بحرین افتاد جای تعجب داشت/ تلاش بازیکنانم برابر ایران متوقف نشد

اتفاقی که در بحرین افتاد جای تعجب داشت/ تلاش بازیکنانم برابر ایران متوقف نشد

سرمربی تیم ملی فوتبال قطر از اتفاقاتی که در بازی بحرین و اندونزی رخ داد ابراز تعجب کرد، از صعود تیمش به مرحله بعدی ابراز خرسندی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، "پائولو اتوری" پس از تساوی تیمش مقابل ایران ضمن بیان این مطلب گفت: من از مهمان نوازی مردم ایران تشکر می کنم و به خاطر صعود تیم به مرحله بعد به همه تبریک می‌گویم.

وی ادامه داد: این بازی خیلی خوبی بود و در حالی که یک نتیجه عجیب در بازی بحرین رخ داد جای خوشحالی دارد که ما توانستیم به مرحله بعد صعود کنیم.

سرمربی تیم ملی قطر ادامه داد: بازی خیلی خوبی بود و بازیکنان ایران هم عملکرد قابل قبولی را ارائه دادند. ایران بازیکنان با ارزشی دارد و من نمی دانم چرا این سوال را می کنید که چرا انگیزه نداشتند.

وی با بیان اینکه شناختی از اشکان دژاگه که در این بازی دو گل زد نداشت، اظهار داشت: اشکان هم جزوی از بازکینان خوب ایران است و توانست در این بازی عملکرد خوبی داشته باشد.

اتوری در پاسخ به این سوال که آیا از نتیجه بازی بحرین خبر داشتید و فکر می کردید تیمتان بتواند در این دیدار به نتیجه مساوی دست یابد؟ اظهار داشت: فوتبال غیرقابل پیش بینی است. زمان زیادی تا پایان مسابقه بود و هر لحظه ممکن بود اتفاقی در بازی بیفتد. خوشحالم که بازیکنانم تلاششان را ادامه دادند و به نتیجه دلخواه رسیدند.

وی در پاسخ به این سوال که در بین دو نیمه در رختکن به بازیکنانش چه گفت، اظهار داشت: من نگذاشتم کسی از نتیجه آن بازی با خبر شود تا تمرکز بازیکنان از دست نرود.

سرمربی قطر در پایان گفت: باید از لازارونی مربی پیشین تیمم تشکر کنم که تیمی با این کیفیت را تحویل داد که ما بتوانیم به مرحله بعدی رقابتهای مقدماتی جام جهانی صعود کنیم.

کد مطلب 1547640

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