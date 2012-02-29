اتفاقی که در بحرین افتاد جای تعجب داشت/ تلاش بازیکنانم برابر ایران متوقف نشد

به گزارش خبرنگار مهر، "پائولو اتوری" پس از تساوی تیمش مقابل ایران ضمن بیان این مطلب گفت: من از مهمان نوازی مردم ایران تشکر می کنم و به خاطر صعود تیم به مرحله بعد به همه تبریک می‌گویم.

وی ادامه داد: این بازی خیلی خوبی بود و در حالی که یک نتیجه عجیب در بازی بحرین رخ داد جای خوشحالی دارد که ما توانستیم به مرحله بعد صعود کنیم.

سرمربی تیم ملی قطر ادامه داد: بازی خیلی خوبی بود و بازیکنان ایران هم عملکرد قابل قبولی را ارائه دادند. ایران بازیکنان با ارزشی دارد و من نمی دانم چرا این سوال را می کنید که چرا انگیزه نداشتند.

وی با بیان اینکه شناختی از اشکان دژاگه که در این بازی دو گل زد نداشت، اظهار داشت: اشکان هم جزوی از بازکینان خوب ایران است و توانست در این بازی عملکرد خوبی داشته باشد.

اتوری در پاسخ به این سوال که آیا از نتیجه بازی بحرین خبر داشتید و فکر می کردید تیمتان بتواند در این دیدار به نتیجه مساوی دست یابد؟ اظهار داشت: فوتبال غیرقابل پیش بینی است. زمان زیادی تا پایان مسابقه بود و هر لحظه ممکن بود اتفاقی در بازی بیفتد. خوشحالم که بازیکنانم تلاششان را ادامه دادند و به نتیجه دلخواه رسیدند.

وی در پاسخ به این سوال که در بین دو نیمه در رختکن به بازیکنانش چه گفت، اظهار داشت: من نگذاشتم کسی از نتیجه آن بازی با خبر شود تا تمرکز بازیکنان از دست نرود.

سرمربی قطر در پایان گفت: باید از لازارونی مربی پیشین تیمم تشکر کنم که تیمی با این کیفیت را تحویل داد که ما بتوانیم به مرحله بعدی رقابتهای مقدماتی جام جهانی صعود کنیم.