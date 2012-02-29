شهرداری اراک به استقبال بهار رفت

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد استقبال از بهار ظهر چهارشنبه با حضور شهردار اراک، مشاور ارشد شهردار، سرپرست معاونت خدمات شهری، معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری و نمایندگان دستگاههای اجرایی در سالن جلسات شهرداری برگزار شد.

شهردار اراک در این جلسه گفت: اقداماتی که دستگاه های مختلف در ایام نوروز برای پذیرا بودن از میهمانان و مسافرین نوروزی انجام می دهند کاری بسیار عظیم و شایسته است و ستاد تسهیلات سفرشهرداری اراک در سال گذشته عملکرد خوب و قابل قبولی را داشته است.

سید مرتضی میری افزود: ستاد استقبال از بهاردر شهر اراک با 5 کمیته خدمات شهری و زیبا سازی، کمیته تفریحی، کمیته عمرانی، کمیته حمل و نقل و اطلاع رسانی تشکیل شده است .

وی با اشاره به ساماندهی تبلیغات شهری از انجام اقدامات موثر در ساماندهی تابلوهای شهری و هدایت مسیر در شهر اراک و چاپ نقشه های راهنمای مسافران نوروزی خبر داد.

از 15 اسفند ماه تا 15 فروردین حفاری انجام نشود

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اراک گفت: از 15 اسفند ماه تا 15 فروردین به هیچ عنوان نباید در سطح شهر حفاری صورت گیرد و تمام حفاری های سطح شهر باید ترمیم شوند.

مجتبی خراجی افزود: در طرح استقبال از بهار آذین بندی، نورپردازی ،بهسازی فضای تفریحی و رفاهی،ساماندهی دست فروشان و سد کنندگان معابر، رفع نقص دستگاه های خودپرداز، رفع نقص تلفن های همگانی، رفع نقایص در خصوص روشنایی معابر میادین پارکها و محورهای مواصلاتی،تعمیر و بازسازی و احیای تابلوهای راهنمای مسیر حریم جاده ها در ورودی شهرها را از جمله اقدامات لازم برای استقبال از بهار عنوان کرد که باید در دستور کار دستگاهها قرار گیرد.

وی در همین راستا تعمیر و بازسازی سرویس های بهداشتی موجود در ورودی شهر، لکه گیری آسفالت در سطح شهر، رنگ آمیزی آب نماها، رنگ آمیزی جداول، رفت و روب معابر به روش مکانیزه، بازسازی و آماده سازی فضاهای سبز بخصوص پیاده رو ها پارک ها و معابر اصلی شهر را از دیگر اقدامات بهینه توسط شهرداری و دستگاه ها در ایام نوروزی عنوان کرد.