بزرگترین انبار نفت شرق ایران به شبکه ریلی کشور متصل شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه ‌آهن کشور ظهر چهارشنبه در این مراسم اظهار داشت: هدف از راه اندازی این ایستگاه شتاب بخشی در عملیات جا به جایی فرآورده های نفتی و افزایش میزان صادرات به کشورهای همسایه است.

عبدالعلی صاحب ‌محمدی گفت: با بهره برداری از این طرح ریلی و اتصال انبار نفت زاهدان به راه آهن سراسری امکان تامین فرآوردهای سوختی جنوب شرق کشور از طریق ریل و صادرات نفت به کشورهای همجوار در این منطقه فراهم شد.

وی افزود: در این ایستگاه دو خطه ریلی امکان تخلیه همزمان 20 واگن و نیز توقف 20 واگن دیگر فراهم است و با بهره برداری رسمی از مرحله نخست آن که امروز صورت گرفت، سالانه 15 میلیارد ریال صرفه جویی ریالی فقط در بخش حمل و نقل می شود.

وی بیان داشت: با راه اندازی این ایستگاه و با توجه به حجم بالای حمل فرآوردهای نفتی با راه آهن، بخشی از مشکلات تردد وسائط نقلیه در جاده های استان سیستان و بلوچستان رفع و تصادفات جاده ای نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

مدیرعامل راه ‌آهن کشور گفت: راه اندازی این طرح فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری در سیستان و بلوچستان ایجاد خواهد کرد.

این پروژه پیش از این با ورود چهار رام قطار باری با تعداد 145 واگن مخزن دار حامل نفت کوره و تخلیه موفقیت آمیز محموله این واگن ها و انجام آزمایشات فنی لازم، نشت یابی لوله ها و تاسیسات انتقال فرآورده به صورت آزمایشی مورد بهره برداری قرار گرفته بود.

این ایستگاه با اعتبار 28 میلیارد ریال ساخته شده است.

در این مراسم نماینده ولی فقیه در استان و استاندار سیستان و بلوچستان و مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران حضور داشتند.