پیام انتظار خراسان شمالی برابر پیام خراسان رضوی به برتری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار از هفته ششم این رقابت ها ساعت 15 چهارشنبه 10 اسفندماه در ورزشگاه تختی بجنورد برگزار شد.
در این دیدار تیم خراسان شمالی با یک گل از سد تیم میهمان گذشت و تنها گل بازی را نبی شجاعی در دقیقه 37 این دیدار برای تیم پیام انتظار علوم پزشکی خراسان شمالی به ثمر رساند.
همچنین در دقیقه 40 این بازی با اخراج یکی از بازیکنان پیام خراسان شمالی به دلیل دریافت کارت قرمز از داور، تیم استان بیش از 50 دقیقه باقیمانده را 10 نفره بازی کرد.
با این پیروزی پیام علوم پزشکی خراسان شمالی با سرمربیگری حسن مقرب 6 امتیازی شد و با یک پله صعود در رده سوم جدول رده بندی مسابقات لیگ دسته یک جوانان کشور قرار گرفت.
تیم خراسان شمالی در هفته آینده لیگ دسته یک فوتبال جوانان کشور، در استان مازندران میهمان شهرداری امیر کلا خواهد بود.
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