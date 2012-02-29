  1. بین الملل
  2. سایر
۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۰۱

ریاست اکثر فراکسیونهای مجلس شورا به اخوان المسلمین مصر رسید

ریاست اکثر فراکسیونهای مجلس شورا به اخوان المسلمین مصر رسید

منابع پارلمانی در مصر از تصاحب ریاست 9 کمیسیون مجلس شورای این کشور از سوی حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان المسلمین خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، این منابع بیان کردند: حزب آزادی و عدالت ریاست 9 کمیسیون از سیزده کمیسیون مجلس شورا را به دست آورد.

 پس از گروه وابسته به اخوان المسلمین، ریاست دو کمیسیون دیگر به حزب سلفی النور رسید و احزاب مصر دموکراتیک و الحضاره نیز ریاست یک کمیسیون را به عهده گرفتند.

منابع فوق اعلام کردند: ریاست کمیسیونهای مسکن، جوانان و ورزش به حزب النور، کمیسیون حقوق بشر به مصر دموکراتیک و صنعت و انرژی به حزب "الحضاره" و بقیه به حزب آزادی و عدالت رسید.

شایان ذکر است که احمد فکری از حزب آزادی و عدالت اخوان المسلمین دیروز به عنوان رئیس این مجلس انتخاب شده بود.

کد مطلب 1547646

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها