ریاست اکثر فراکسیونهای مجلس شورا به اخوان المسلمین مصر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، این منابع بیان کردند: حزب آزادی و عدالت ریاست 9 کمیسیون از سیزده کمیسیون مجلس شورا را به دست آورد.



پس از گروه وابسته به اخوان المسلمین، ریاست دو کمیسیون دیگر به حزب سلفی النور رسید و احزاب مصر دموکراتیک و الحضاره نیز ریاست یک کمیسیون را به عهده گرفتند.

منابع فوق اعلام کردند: ریاست کمیسیونهای مسکن، جوانان و ورزش به حزب النور، کمیسیون حقوق بشر به مصر دموکراتیک و صنعت و انرژی به حزب "الحضاره" و بقیه به حزب آزادی و عدالت رسید.

شایان ذکر است که احمد فکری از حزب آزادی و عدالت اخوان المسلمین دیروز به عنوان رئیس این مجلس انتخاب شده بود.