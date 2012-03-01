اعلام تاریخ دادگاه پرونده اختلاس بیمه/ حکم زندان جوانفکر قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جلسه رسیدگی به پرونده‌ اختلاس معروف به «بیمه» که طی آن در شرکت بیمه ایران اختلاس صورت گرفته بود، اوایل سال 1391 در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی برگزار می‌شود.

پرونده‌ بیمه ایران، 54 متهم دارد که اتهام آنها بر اساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، مشارکت در اختلاس، معاونت در اختلاس توام با تشکیل شبکه‌ چند نفره به واسطه‌ همکاری با کارمندان بیمه، وصول وجه چک‌های ناشی از اختلاس شرکت بیمه و تحصیل مال نامشروع از محل وجوه چک‌های مذکور است.

نخستین جلسه‌ رسیدگی به این پرونده، 8 اسفند ماه سال 1389 در دادگاه کیفری استان تهران با حضور پنج قاضی به ریاست قاضی مدیر خراسانی برگزار و دومین جلسه دادگاه نیز، فردای آن روز برگزار شد. پس از برگزاری دومین جلسه، پرونده به دلیل وجود نقص در تحقیقات به دادسرا اعاده شد که پس از رفع نقص، شعبه رسیدگی‌کننده اوایل سال آینده، رسیدگی به این پرونده را از سر می‌گیرد.

بر اساس این گزارش، در این پرونده چند تن از مدیران بیمه‌ ایران شعبه‌های کرج و فاطمی تهران با به کاربردن ترفندهای گوناگون مانند صدور 2 چک بابت خسارت و دیه در یک پرونده، یکی برای زیان دیده و دیگری برای خود، تشکیل پرونده‌های خسارت واهی و صدور چک‌هایی به نام بستگان و آشنایان خود به عنوان زیان‌دیده و عدم واریز حق بیمه برخی بیمه گزاران، مبادرت به برداشت وجوه از حساب شرکت بیمه‌ ایران در این شعبه کرده‌اند، در این راستا تعدادی از افراد که از کارکنان شرکت بیمه‌ی ایران نبوده‌اند نیز دخیل در پرونده هستند.

جمع آوری 250 اسلحه از عنبرآباد

احمد علی انجم روز دادستان عمومی و انقلاب عنبرآباد از توابع استان کرمان با اشاره به اجرای طرح جمع‌آوری سلاحهای غیر مجاز در این شهرستان گفت: 250 سلاح گرم جمع آوری شده که بیشتر آنها از نوع سلاح شکاری است.

پرونده شکایت خانه سینما از وزارت ارشاد در راهروهای دیوان عدالت

حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده شکایت خانه سینما از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: پرونده در مرحله تبادل لایحه قرار دارد و هنوز رایی صادر نشده است.

اظهارات مشاور رئیس جمهور در مورد دادگاه پرونده فساد مالی 3000 میلیاردی

علی اکبر جوانفکر مشاور رئیس جمهور گفت: دادگاه پرونده فساد مالی بزرگ برگزار شد و ما توقع داریم که به صورت جدی به این موضوع رسیدگی شود و معلوم شود که چه کسانی در پشت این ماجرا دخالت داشتند. پنج نفر از نمایندگان مجلس که در این ماجرا دخالت داشتند، ردصلاحیت شدند، البته ممکن است که برخی دیگر نیز دخالت داشته باشند و باید شورای نگهبان به این موضوع دقت ویژه‌ای داشته باشد.

مشاور مطبوعاتی رئیس‌جمهور با بیان اینکه باید در مورد این پرونده صبر کنیم و منتظر رسیدگی باشیم و نتیجه آن باید به صورت شفاف در اختیار مردم قرار بگیرد گفت: دولت همواره تاکید بر مبارزه با فساد اقتصادی داشته است و در شناسایی عاملان این پرونده نیز نقش اساسی داشته است و درخواست می‌کند که قوه قضائیه رسیدگی جدی به این پرونده داشته باشد.

حکم نهایی دادگاه تجدیدنظر؛ علی اکبر جوانفکر به یکسال حبس محکوم شد

حکم علی‌اکبر جوانفکر به اتهام توهین که چندی پیش در دادگاه بدوی صادر و مورد اعتراض وی قرار گرفته بود در شعبه 36 دادگاه تجدید‌نظر تایید شد. بر اساس این حکم علی‌اکبر جوانفکر؛ مشاور مطبوعاتی رئیس‌جمهور و سرپرست موسسه ایران به دلیل توهین به مقامهای عالی رتبه به یک سال حبس و 5 سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی محکوم شد. این حکم لازم‌الاجرا و غیرقابل تجدید‌نظر است. پیش از این نیز جوانفکر به اتهام انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی در ویژه نامه "خاتون" به 6 ماه حبس و 3 سال انفصال از هرگونه فعالیت مطبوعاتی محکوم شده بود.

احمد توکلی: رحیمی باید شخصاً در دادگاه پاسخگو باشد



احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی درباره موضوع شکایت از معاون اول رئیس جمهور محمد رضا رحیمی گفت: این شکایت به دلیل وارد کردن افترا و دادن نسبت ناروا و نادرست به شخص بنده است. این شکایت در تاریخ ۲۴ بهمن ماه به شعبه نهم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ارائه شده است.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اعلام این مطلب که بر اساس مواد ۱۱۲، ۱۱۶، ۱۲۰، ۱۲۸مبحث اول از فصل چهارم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مشتکی عنه یعنی محمدرضا رحیمی باید شخصاً در بازپرسی حاضر شود گفت: معاون اول رئیس جمهور باید به سوالات بازپرس پاسخ دهد البته می‌تواند وکیل خود را همراه داشته باشد.