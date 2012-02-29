ترفندهای شوم دشمن با حضور پرشور ملت در انتخابات خنثی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی موسوی نژاد عصر چهارشنبه در نهمین جلسه گروه های تعالی طرح نظام تربیتی صالحین در آب و فاضلاب مازندران با اشاره به انتخابات مجلس نهم افزود: درحالی‌که در هر برنامه سیاسی و اجتماعی در ایران چشم طمع بیگانگان برای توطئه و چالش‌آفرینی تیز می‌شود ولی تمامی این توطئه‌ها با حضور حداکثری ملت شریف ایران به نفع ملت پایان می‌یابد.

وی با بیان اینکه دشمن اکنون برای جلوگیری از حضور مردم در پای صندوق‌های رای برنامه‌ریزی کرده افزود: اما به طور قطع با همراهی مسئولان و بصیرت و درایت مردم بار دیگر برنامه‌ریزی‌های دشمنان ناکام می‌ماند.

وی با اشاره به اینکه انتخاب با بصیرت و آگاهی، گزینه های اصلح برای حضور نهایی در صحنه انتخابات یکی ازمهمترین اقداماتی است که باید از سوی مردم به انجام برسد گفت: حضور با بصیرت مردم در انتخابات نقش موثری در تداوم آرمانها و استحکام نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارد.

فرمانده بسیج ادارات کل مازندران با تاکید بر اینکه بسیجیان نقش بسیار مهم و محوری در تشویق مردم به حضور پر شور و با بصیرت در انتخابات دارند، خاطرنشان کرد: بسیجیان همواره یکی از عناصر مهم در انقلاب اسلامی محسوب می شوند.

رضا جانباز، فرمانده پایگاه مقاومت عاشورای آبفای مازندران با بیان اینکه جلسه طرح صالحین هر 15 روز یک بار با حضور بسیجیان این شرکت و به منظور افزایش بصیرت و بینش ایشان درزمینه ولایت و مباحث دینی برگزار می شود افزود: تعالی معنوی توام با رشد ایمان آگاهانه و بصیرت بسیجیان از مهم ترین اهداف برگزاری این نشست ها است.

فرمانده مقاومت عاشورای شرکت آب و فاضلاب مازندران گفت: تعلیم و تربیت مدیران و مربیان شایسته و کارآمد در عرصه های مختلف تربیتی، فرهنگی و تقویت باورهای دینی و توسعه اخلاق و رفتارهای اسلامی در میان آحاد بسیجیان از مهم ترین هدف تشکیل طرح صالحین در آب و فاضلاب مازندران است.

وی، شرکت در انتخابات را حق و تکلیف دانست و گفت: تمام دنیا نظاره گر هستند که شعور ملت را ببینند و فهم بالای مردم ما را درک کنند، بنابراین هرچه حضور مردم قوی تر و قدرتمندتر باشد، آبرو و عزت نظام را در دنیا چند برابر می‌کند و باعث عقب نشینی دشمن می‌شود.