نمایندگان می خواهیم که با بستن جیب زبانشان را باز کنند/ولایتمداری را از نهج البلاغه فراگیریم

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مقتدایی عصر چهارشنبه در حوزه علمیه صدر خواجو در پاسخ به این سوال که تعریف شما از ولایت فقیه چیست، اظهار داشت: عهدنامه امام علی (ع) به مالک اشتر، نگاه ایشان به ساختار حکومتی را مشخص میکند و منتقل کننده نگاه ولایی است.
وی با اشاره به اینکه افراد باید نسبت به ساختارهای زیر مجموعه ولایت حسن نظر داشته باشند، ادامه داد: استدلال من برای ولایت مداری تعابیری است که از نهجالبلاغه میگیرم و قانون اساسی در ذیل این موارد است و اگر صحه ولی فقیه را نداشته باشد عملیاتی نمیشود.
کاندیدای مجلس نهم در پاسخ به سوالی مبنی بر تامین هزینههای تبلیغاتی خود و رابطه جبهه متحد اصولگرایی و تفکر وی درباره صاحبان قدرت و ثروت و به ویژه مدیران دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در اصفهان ستاد انتخاباتی ندارم و این ستاد در خوراسگان به صورت خود جوش فعالیت میکند.
وی تصریح کرد: البته اگر ساختار درستی داشتیم و احزاب و جریانهای مدعی که برای مردم تعیین تکلیف میکنند، نداشتیم، مردم راحتتر میتوانستند تصمیم بگیرند.
مقتدایی در جواب این سوال که از مهمترین اتفاقات اخیر انقلاب، فتنه سال 1388 بود، موضع صریح شما درباره عاملان و ساکتین فتنه چیست، بیان داشت: بحث فتنه سبب شد که تکلیف عدهای برای عده دیگر مشخص شود و حضور مردم در 9 دی ماه نتیجه همین روشنگریها بود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا دولت دهم با دولت نهم از نظر ساختار متفاوت است یا نه و نظر جبهه شما در مورد دولت دهم و جریانات موسوم به انحرافی و نظایر آن چیست، گفت: عوض شدن جنس دولت نهم و دهم به این دلیل است که دولت نهم هنوز به جایی نرسیده بود که اختلافات و اصطکاکها پیش بیاید و هنوز برطرف کردن دوران مشارکتی و کارگزارانی را دنبال میکرد و به این نقطه رسید.
کاندیدای مجلس نهم در پاسخ به این سوال که چه راهکارهایی برای نظارت بر قانون عفاف و حجاب و مسائل فرهنگی دارید، تصریح کرد: حجاب و عفاف یک مقوله چند لایهای است و باید در حوزه کار کارشناسی و هم در صحنه عملیات بر روی این مسئله کار کرد.
قوانین فرهنگی اجرا نمی شود
وی با اشاره به اینکه در صحنه عملیات فرهنگی قانون داریم، اما اجرا نمیشود، یادآور شد: به دلیل وجود قانون باید در حوزه نظارتی پیش رویم، بخشی از این موضوع به بحث فرهنگی نیاز دارد و در سریالها باید با بدحجابی برخورد شود و ما نتوانستیم الگوی رسانه اسلامی را عملی کنیم.
مقتدایی در مورد برنامههای فرهنگی آینده خود اظهار داشت: من به دلیل طرح رصد فرهنگی استانها به عنوان پژوهشگر برتر استان انتخاب شدم و این نشان دهنده این موضوع است که اهل تحقیق هستم.
وی با اشاره به اینکه طرح من در مورد لایه لایه کردن فرهنگ طرح تازهای است، گفت: زمانی که قصد داریم فرهنگ را در ورزش تصحیح کنیم، باید ببینیم در ورزش چه مشکلاتی وجود دارد و سپس آن را حل کرد.
این نامزد انتخاباتی مجلس نهم در پایان با بیان اینکه بخشی از مشکلات و گرفتاریها در حوزه قانونگذاری قابل حل است و میتوان با نگاه کردن صحیح به اطراف محرومیتها را حل کرد، تصریح کرد: برای حل مشکلات به انسانهای شجاع نیاز است که جیبها را ببندند و زبانشان را باز کنند.
وی ادامه داد: نمایندگان باید به گونهای عمل کنند که مردم احساس کنند خودشان به مجلس رفتهاند، در این مورد باید کمیسیونهایی داشته باشیم که مردم بتوانند به صورت مستقیم حرفهایشان با نمایندگان را مطرح کنند که در این صورت نمایندگی اسلامی محقق میشود.
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