بازدید شهروندان شمال تهران از مناطق جنگی جنوب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر ،پژمان پشمچی زاده با اشاره به اهداف اعزام کاروان راهیان نور گفت: ما همواره وظیفه داریم یاد وخاطرشهدای دفاع مقدس را زنده نگهداریم وفراهم کردن شرایطی برای حضور خانواده شهدا وشهروندان تهرانی در مناطق جنگی بخشی از رسالت ما را به انجام می رساند و از این طریق می توانیم پیام شهدا را به خانواده ها به خصوص نسل جوان انتقال دهیم.

شهردار این منطقه با اشاره به اینکه این سفر معنوی به مدت چهار روز به طول انجامیده است خاطر نشان کرد: کاروان این منطقه از مناطق جنگی جنوب کشور شامل یادمان شهید دکتر چمران در دهلاویه، یادواره شهدای هویزه ،یادمان شهدای عملیات کربلای پنج در شلمچه ، یادمان شهدای عملیات والفجر 8 در اروند کنار و یادمان شهدای فتح المبین در خرمشهر و مقبره حضرت دانیال

پیامبر در شوش دانیال بازدید کردند.

وی با اشاره به اینکه این گروه در پادگان دوکوهه اندیمشک و حسینیه خرمشهراقامت کردند افزود: در این ایام نیز برنامه های فرهنگی و مذهبی از جمله دعای کمیل ،زیارت عاشورا، مداحی ، ،خاطره گویی و مسابقه اجرا و بسته های فرهنگی نیز بین شهروندان توزیع شد.