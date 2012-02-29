حمایت از تیم ملی به اندازه استقلال و پرسپولیس باشد/ به هدفمان رسیدیم

به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی روش پس از تساوی 2 بر 2 تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل قطر با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: بازی جالب و بسیار خوبی بود که فکر می کنم تماشاگران از تماشای این بازی خوب رضایت داشته باشند مسابقه ای که در آن 4 گل دیدند و شاهد یک مسابقه جذاب و تماشایی بودند.

وی افزود: ممکن است نتیجه برای ما سنگین باشد چرا که قطری ها روی دو اشتباه به ما دو گل زدند که گل هایشان برمی گشت به عدم تمرکز بازیکنان تیم ایران.

کی روش تساوی 2 بر 2 مقابل قطر را نتیجه پذیرفتنی برای تیم ملی خواند و گفت: نتیجه مهم نیست که در خانه با قطر مساوی کردیم من این نتیجه را می پذیرم چرا که به هدف اصلی مان که همان صعود به عنوان صدرنشین گروه بود رسیدیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در ادامه به بازیکنان و مربیان دو تیم ایران و قطر تبریک گفت و در خصوص عملکرد اشکان دژآگه گفت: در مورد اشکان دژآگه از این بهتر نمی شد. به عقیده من اگر حضور اشکان دژآگه را به یک فیلم سینمایی تشبیه کنیم بهترین داستانی که برای آن می شد متصور بود همین بود که امروز رقم خورد.

وی در ادامه افزود: درخشش دژآگه نشان می دهد که برای مرحله بعدی مسابقات انتخاب جام جهانی و حتی پیکارهای جام جهانی به بازیکنانی چون اشکان اژآگه که در سطح بین المللی هستند نیاز داریم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: واقعیتش این است که ما تنها 90 روز به جام جهانی خود که در ماه ژوئن برگزار می شود فاصله داریم. ما 90 روز فرصت داریم تا قبل از پیکارهای حساس تیم ملی در ماه ژوئن خود را آماده کنیم من نیز یک پیغام دارم برای آنهایی که فکر می کنند ما می توانیم یک روز را از دست بدهیم. آنها اشتباه می کنند چرا که ما باید از همین فردا سخت کار کردن برای صعود به جام جهانی را آغاز کنیم.

وی ضمن ابراز رضایت از عملکرد تیم ملی فوتبال کشورمان در مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا گفت: از اینکه به هدف اصلی خود رسیدیم رضایت دارم شما از ما پرسیدید که من از عملکرد تیم ملی راضی ام و من هم ابراز رضایت کردم اما رضایت من بدین معنا نیست که ما نباید کار بیشتری انجام دهیم. برعکس بازی های تیم ملی در این مرحله نشان داد که ما باید در خیلی جاها بیشتر کار کنیم و ایرادات خود را در این 90 روز برطرف کنیم.

کی روش خاطرنشان کرد: شک ندارم تیمی چون قطر تمام سرمایه اش را می گذارد تا مرحله بعد بهترین عملکرد را داشته و نتایجی مناسب کسب کند تا جایی که من می دانم قطری های طی 3 ماه آینده بیشتر در اردوی تیم ملی خواهند بود. عراق و اردن هم، چنین برنامه ای خواهند داشت. ما در این بین ما باید چه کنیم؟ باید فقط حرف بزنیم یا اینکه از فردا کار را شروع کنیم؟

وی کار صعود به جام جهانی را کاری جدی و دشوار خواند و گفت: برای راهیابی به جام جهانی باید از هر لحاظ آماده باشیم. چه داخل زمین و چه خارج از میدان.

کی روش همچنین یادآور شد: بعد از 11 ماه حضور در ایران می توانم بگویم ما باید متفاوت از گذشته کار کنیم و تیم ملی نیز باید پشتیبانی قوی تری داشته باشد. لازم است به همه بیدارباش بدهیم تا از تیم ملی حمایت کنند.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان همچنین افزود: شاید 11 ماه پیش نمی توانستم برخی از مسائل را که امروز بیان کردم را مطرح کنم اما امروز اگر حرفی می زنم نیازهای تیم را می دانم. من برای خودم چیزی نمی خواهم و فقط می خواهم حمایت از تیم ملی بیشتر شود. من تنها خواستم این است که حمایت از تیم ملی به اندازه حمایت از استقلال، پرسپولیس و تراکتورسازی باشد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: نظر شخصی من این است که برای صعود به جام جهانی باید بهترین تیم از نظر آماده سازی باشیم و برای رسیدن به این هدف می باید تمرکزمان حتی روی جزئی ترین مسائل باشد. من این مسائل را به این خاطر مطرح می کنم که می دانم نباید حتی یک روز را هم از دست بدهیم.

کی روش در خاتمه تصریح کرد: همانطور که می دانید دور و بر ما تیم های اردن، عراق و عمان هستند که در این 3 ماه تمام سرمایه های خود را می گذارند که موفق باشند. ما نباید این طور تصور کنیم که تنها بازی کردن بازیکنان در لیگ برای موفقیت تیم ملی کافی است و باید به این نکته توجه داشته باشیم که لازمه موفقیت و رسیدن به جام جهانی داشتن تفکر حرفه ای است.