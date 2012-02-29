استان مرکزی آماده برگزاری انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شعبانی فرد، عصر سه شنبه در جریان بازدید از ستاد انتخابات آشتیان، با بیان اینکه استان مرکزی از هر حیث آماده برگزاری انتخابات است و به لطف خدا انتخاباتی پرشور در استان برگزار خواهد شد و برگ زرین دیگری ورق خواهد خورد.و دشمن مایوس می شود.

وی گفت: همت ستاد انتخابات همه تدابیر لازم و تجهیزات مورد نیاز برای برگزاری انتخاباتی باشکوه و دشمن شکن در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی فراهم شده است



وی با بیان اینکه اکنون نظام سلطه و استکبار تمامی ظرفیت‌ها و ابزارهای خود برای کاهش حضور مردم در انتخابات استفاده می کند گفت: تک تک ما باید با اتحاد و حضور در پای صندوق های رای تلاش دشمن را نقش برآب کینم.

استاندار مرکزی حضور گسترده مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی لبیک ملت به رهبر معظم انقلاب دانست و افزود: ملت ایران اسلامی برای خلق حماسه بزرگ و ماندگار در 12 اسفند ماه جاری پای صندوق های اخذ رای آماده است.



