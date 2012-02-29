به گزارش خبرنگار مهر،بابک محمدزاده خاطرنشان کرد: با هماهنگی‌های انجام شده و همدلی و همکاری اصحاب رسانه و مطبوعات استان فضای مناسب برای نقش‌آفرینی گسترده رسانه‌ها در عرصه انتخابات فراهم شده است.



وی با اشاره به تمهیدات فراهم شده جهت پوشش خبری و تصویری مشارکت گسترده مردم در انتخابات، حضور خبرنگاران داخلی و خارجی در پای صندوق‌های رأی را بلامانع دانست و افزود: هماهنگی‌های لازم برای حضور خبرنگاران و عکاسان رسانه ها در محل ستاد انتخابات استان و شعب اخذ رأی در تمام حوزه‌های انتخابیه استان با اخذ معرفی نامه از فرمانداریها انجام شده است.



محمدزاده همچنین از تشکیل کمیته اطلاع‌رسانی در ستادهای انتخابات شهرستان‌ها از جمله تبریز، میانه،آذرشهر و اهر خبر داد و با اشاره به اطلاع‌رسانی از مراحل مختلف انتخابات مجلس و تولید اخبار متعدد از سوی کمیته اطلاع‌رسانی استان و شهرستان‌ها ابراز امیدواری کرد همکاری مستمر رسانه‌ها و پوشش وسیع اخبار انتخابات در روز 12 اسفند و بعد از اعلام نتایج، موجب جلب رضایت مردم و شهروندان شود.



مسئول کمیته اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات استان در پایان با اشاره به انتشار اخبار متعدد از تایید صلاحیت و انصراف کاندیداهای نمایندگی مجلس در استان اعلام کرد: بعد از اعلام لیست نهایی نامزدهای نمایندگی مجلس در استان، در یک هفته گذشته تنها صلاحیت دو نفر به نامهای "علی حمادی" از حوزه کلیبر و "بهزاد وکیلی" از حوزه تبریز و آذرشهر و اسکو از سوی شورای نگهبان تایید شده است.