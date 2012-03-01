توریست در مازندران استراتژی توسعه نیست/ تاکید بر کارآمدی ادارات

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا فتحیان عصر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه مازندران افزود: مازندران علیرغم برخورداری از تمام مولفه های توسعه ای، استانی توسعه یافته و کمتر توسعه یافته نیست.

وی اظهار داشت: همه نعمات خداوندی خلقت در این سرزمین سبز یافت می شود.

مدیرکل بازرسی مازندران با اشاره به اینکه تمام مولفه های توسعه یافتگی در مازندران وجود دارد، تصریح کرد: علیرغم برخورداری از این پتانسیل، همچنان عقب مانده در حوزه زیرساختی است.

فتحیان با بیان اینکه سطحی معادل 400 هزار هکتار از اراضی مازندران به کشت پنبه اختصاص یافته بود، یادآور شد: در آن دوران میزان صادرات سالانه این محصول 380 هزار دلار بوده که اکنون هیچ صادراتی در این بخش در مازندران کشاورزی وجود ندارد.

وی با اعلام اینکه مازندران استانی با جمعیت شناور و پذیرش سالانه 20 میلیون گردشگر از اقصی نقاط جهان بوده، افزود: جذب سرمایه گذار و توریست در مازندران به واسطه فراهم نبودن زیرساختها، استراتژی اصلی توسعه نیست.

مدیرکل بازرسی مازندران با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در صورتی می تواند در مازندران، مزیت محسوب شود که درآمد آن به صورت معادله برد برد باشد، اظهار داشت: این مهم بدین معنا است که باید درآمد ناشی از سرمایه گذاری در مازندران باید به صورت توامان به جیب مردم و سرمایه گذاران برود.

فتحیان با بیان اینکه هم اکنون 60 پروژه در مازندران وجود دارد که زمین هایی به افراد غیر واگذار ولی پول آن به خزانه پرداخت نشده است، تصریح کرد: دولت باید به توسعه مازندران با تکیه بر اعتبار ملی برنامه ریزی کند.