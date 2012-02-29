مسئولان تلاش کنند تا انتخاباتی سالم و قانونی در قزوین برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله باریک بین عصر چهارشنبه در جمع اعضاء ستاد انتخابات استان ضمن قدردانی از زحمات دست اندرکاران برگزاری انتخابات اظهارداشت: برگزاری این دوره از انتخابات با توجه به شرایط داخلی و خارجی از اهمیت خاصی برخوردار است و راهیابی افرادی صالح به مرکز قانونگذاری بسیار مهم و سرنوشت ساز است.



وی افزود: 12 اسفند ماه برای ملت بزرگوار ایران اسلامی صحنه یک آزمون بزرگ الهی است به همین دلیل دشمنان با تیلیغات دروغین خود سعی می کند تا حضور مردم را کم رنگ کنند اما به فضل الهی و هوشیاری ملت در این روز جواب کوبنده ای به دشمنان و بدخواهان نظام خواهیم داد.



نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین در خصوص ویژگی های یک نماینده تصریح کرد: یک نماینده مجلس باید معتقد به انقلاب، نظام و ولایت فقیه بوده و در حفظ ارزشهای اسلامی کوشا باشد.



آیت الله باریک بین گفت: مردم باید با کسب اطلاعات لازم افراد مورد نظر خود را انتخاب کنند و با تعیین افرادی صالح مجلس متعهد و کارآمد را تشکیل دهند.



نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری یادآورشد: مسئولان و دست اندرکاران انتخابات باید تمام تلاش خود را بکار گیرند تا انتخاباتی سالم، قانونی و آرام در استان برگزار شود و امانتداری را رعایت کنند تا در نزد خداوند روسفید شوند.



آیت الله باریک بین از صداوسیمای مرکز قزوین به دلیل تهیه و پخش برنامه های ویژه انتخابات و دعوت مردم به مشارکت تقدیر کرد.



در ابتدای این دیدار سعید میربهاء فرماندار قزوین با ارائه گزارشی از عملکرد ستاد انتخابات شهرستان قزوین گفت: در حوزه انتخابیه قزوین، البرز و آبیک 620 صندوق اخذ رای پیش بینی شده و تمام بخشداریها آماده برگزاری این رویداد مهم هستند.



حجت الاسلام قابل رئیس هیئت نظارت ستاد انتخابات استان هم از برنامه های این دفتر در ایام انتخابات گزارشی ارائه داد.