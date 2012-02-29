به گزراش خبرنگار مهر، علی کریمی بعد از تساوی عصر چهارشنبه ایران و قطر ضمن بیان این مطلب گفت: از یک طرف بازیکنان ایران نمی خواستند برابر قطر این نتیجه رقم بخورد و تمام تلاش خود را برای رسیدن به پیروزی انجام دادند اما از یک طرف از صعود و حذف بحرین خوشحالم.

وی با بیان اینکه در مورد حذف تیم عربستان صحبت نمی کند و تنها در مورد گروه خودمان به سوالات پاسخ می دهد، افزود: در مرحله بعد حریفان سخت‌تر می شوند و صددرصد باید با برگزاری بازی های تدارکاتی نقاط ضعف مان را پیدا و رفع کنیم.

وی ادامه داد: در مرحله بعدی جای اشتباهات امروز دیگر نیست و ممکن است یک اشتباه باعث شود نتوانیم به مرحله بعد صعود کنیم طبیعتا مربیان این موضوع را می دانند و به این قضیه واقف هستند امیدوارم با رفع مشکلات در مراحل بعد به نتایجی که دوست داریم دست یابیم.

هافبک تیم فوتبال کشورمان در مورد عملکرد اشکان دژاگه خاطرنشان کرد: طبیعتا این بازیکن شروعی رویایی داشت و به او تبریک می گویم و اینکه در اولین بازی ملی دو گل زده هم در زندگی ورزشی خود خاطره خوشی خواهد بود و هم در ذهن همه هواداران فوتبال می ماند. بازیکنان هم باید به او کمک کنند تا در بازی های بعدی هماهنگ تر شود.

کریمی با بیان اینکه در این دیدار بازیکنان ایران خیلی روی فرم نبودند افزود: ما دو بار جلو افتادیم اما نتوانستیم نتیجه را جبران کنیم ولی خوشبختانه ما به مرحله بعد صعود کرده بودیم و نتیجه این دیدار در صعودمان تأثیری نداشت. گرچه من از نتیجه راضی نیستم اما تکرار می کنم از اتفاقی که افتاده و باعث حذف بحرین شد خوشحالم.

وی در مورد دیدار پرسپولیس مقابل الهلال تأکید کرد: انشاالله در آن بازی هم نتیجه خوبی کسب کنیم اما اینکه برای یک بازی باشگاهی یک هفته زودتر به قطر و عربستان می رویم برای خودم جالب است زیرا برای چنین بازی نیاز به این اردو نبود.

وی افزود: بعد از بازی با صبای قم ما به اردوی تیم ملی آمدیم و فردا صبح هم باید برای همراهی تیم پرسپولیس به قطر برویم مسئولان باید دقت بیشتری در برنامه ریزی کنند زیرا اگر بخواهیم برای بازی های باشگاهی هم یک هفته به اردو برویم همش در سفر خواهیم بود و مارکوپولو می شویم.

کریمی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا دنیزلی را مقصر این تصمیم گیری می دانید؟ گفت: بروید از مسئولان باشگاه بپرسید ولی به نظر من درست نیست که برای یک بازی باشگاهی یک هفته به اردو برویم.