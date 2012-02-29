پیوند میان زبان و جهان نزد رورتی برجسته است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست "ریچارد رورتی و کتاب فلسفه و آینه طبیعت" با حضور شاپور اعتماد بعنوان کارشناس فلسفه، عصر امروز چهارشنبه 10 اسفند در سرای اهل قلم برگزار شد.

دکتر شاپور اعتماد عضو هیت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در این نشست با اشاره به اینکه چقدر سخت است که با گذشته معاصر شد گفت: شاید کار تاریخ را از یک دید بتوان این گونه تعریف کرد که انسان را با گذشته، معاصر می کند.

وی افزود: رورتی می خواهد ما را با گذشته معاصر سازد. اگر معاصر شدن با گذشته دشوار است، معاصر شدن با حال به مراتب دشوارتر است. کتاب "فلسفه و آینه طبیعت" سعی می کند با حال فلسفی و وضعیت فلسفی موجود ارتباط برقرار کند و ما را در متن آن قرار بدهد و از آن فراتر برود و تلاشی که برای فراتر رفتن می کند، تلاشی جدی از سوی رورتی است.

وی تصریح کرد: مقداری از دشواری قرائت رورتی مربوط به دامنه وسیعی است که رورتی به آن پرداخته است. او از دوران باستان تا امروز را مورد مطالعه قرار می دهد. او مسأله آینه ای بودن ذهن را برجسته می کند.

مؤلف "فلسفه تکنولوژى" در ادامه یادآور شد: این بیشتر معطوف به تصور بصری است که از معرفت داریم. این تصور بصری که از دوران باستان اخذ کردیم دوام پیدا کرد و به وضعیت امروز رسید.

وی تصریح کرد: ایرادات رورتی به این مسأله جالب است. تا زمانی که نظریه های ریاضی وضع شدند تصوری که از معرفت وجود داشت بصری بود. تا اینکه به نظام کلامی از معرفت رسیدیم که الگوی فعالیت علمی شد.

مدیر گروه مطالعات علم انجمن حکمت و فلسفه تأکید کرد: در دوران باستان و بر اساس مطالعات کلاسیک، ذهن به چیزهای گوناگونی گفته می شود. در دوران بعد ذهن به عنوان یک امر مستقل برجسته می شود و آن در نظام دکارتی است که ذهن به عنوان یک امر مستقل برجسته می شود.

وی یادآور شد: اما وقتی در نظام دکارتی مطرح می شود با زبان گره می خورد. لذا انتقادات متوجه ذهن را باید دید از چه منظری مطرح است. اگر انتقادات مطرح از دید معرفتی بیان شود با اینکه زبان را ملاک ذهن قرار دهیم متفاوت خواهد بود.

وی افزود: اگر در زمان دکارت ذهن به کناری گذاشته می شود خیلی چیزهای دیگر را باید کنار گذاشت. آنچه که مهم است این است که باید به تبعات نظریه توجه داشت.

اعتماد تأکید کرد: وقتی از ذهن(Mind) صحبت می کنیم آنچیزی که برجسته است این است که زبان قرار است چیزی درباره ذهن تبیین کند و نه اینکه زبان چیزی در مورد جهان به ما بگوید. قلاب شدن و پیوند زبان و جهان نزد رورتی برجسته است.

وی یادآور شد: در قرن بیستم از معرفت علمی برای توجیه معرفت انسانی و خصوصیات آن بهره گرفته شد که مشکلات خاص خود را دارد. نکته ای که وجود دارد این است که معرفت طبیعی ما به چه صورت شکل می گیرد.

به گزارش مهر، کتاب "فلسفه و آینه طبیعت" اثر ریچارد رورتی با ترجمه مرتضی نوری از سوی نشر مرکز منتشر شده است.