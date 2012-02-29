شهرداری تبریز در اهواز پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‏های مناطق نفت خیز جنوب و شهرداری تبریز در چارچوب تنها هفته معوقه (سوم دور برگشت) مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امشب برگزار شد که طی آن تبریزی‌ها در خانه حریف موفق به کسب پیروزی شدند تا مناطق نفت خیز جنوب در آخرین دیدار این فصل خود از کسب دومین بردش بازماند.

دیدار تیم‌های مناطق نفت خیز جنوب و شهرداری تبریز آخرین دیدار هفته شانزدهم (سوم دور برگشت) مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور بود. پیش از این دیدار تیم‌های کاله، پیشگامان کویر یزد، باریج اسانس کاشان، هاوش گنبد و گیتی پسند موفق به شکست حریفان خود شده بودند.

نتیجه دیدارهای برگزار شده در هفته شانزدهم (سوم دور برگشت) مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور به این شرح است:

* مناطق نفت خیز جنوب یک - شهرداری تبریز 3

* کاله آمل 3 - پیکان تهران صفر

* گیتی پسند اصفهان 3- نوین کشاورز تهران صفر

* کرمان صفر - باریج اسانس کاشان 3

* میزان خراسان یک - هاوش گنبد 3

* پیشگامان کویر یزد 3- سایپا البرز صفر