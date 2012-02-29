19 نامزد انتخابات مجلس در چهار محال و بختیاری انصراف دادند

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان جلالی عصر چهارشنبه در نشستی مطبوعاتی اظهار داشت: در حال حاضر 29 نامزد در چهار محال و بختیاری برای چهار کرسی نمایندگی مجلس در این استان رقابت می کنند.

وی افزود:هم اکنون در حوزه انتخابیه، اردل، کیار، کوهرنگ و فارسان 10 نفر، در حوزه انتخابیه بروجن هفت نفر، در حوزه انتخابیه لردگان شش نفر و در حوزه انتخابیه شهرکرد شش نفر با یکدیگررقابت می کنند.

جلالی بیان داشت: ارائه شناسنامه و کارت ملی برای رای دادن جز ضروریات است و کسانی که کارت ملی ندارند می توانند برای گرفتن شماره شناسه ملی به ادارات ثبت احوال تا فردا بعد از ظهر مراجعه کنند.

وی تاکید کرد: انتخابات در بروجن به صورت کاملا رایانه ای والکترونیکی است و برای هر دستگاه یک نفر از هیئت اجرایی وجود دارد که نظارت می کند و هر مرحله از انتخابات ساز و کار جداگانه ای دارد و هیئت اجرایی باید مراقب رای مردم باشد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار چهار محال و بختیاری تاکید کرد: کد داوطلبین مشخص است و مردم برای رای دادن باید از کد و نام افراد استفاده کنند و در داخل برگ رای به زبان فارسی نوشته شود.

وی بیان داشت: واجد الشرایط رای دادن، متولدین از 12 اسفند 1372 به قبل هستند.