به گزارش خبرنگار مهر، افشین نیلی چهارشنبه شب در نشست خبری اظهار داشت: امام خمینی(ره) در زمان انقلاب اسلامی احیاگر گفتمان عدالت انقلاب اسلامی بودند و زمانیکه همراه با توسعه اقتصادی و سیاسی قشر ضعیف زیر دست و پای این توسعه له می‌شدند، باب این گفتگو را باز کردند.

وی بیان داشت: گفتمان عدالت انقلاب اسلامی پس از یک دوره افول در دهه 60، برای بار دیگر با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد احیاء شد.

دبیر کمیته سیاسی حامیان گفتمان عدالت انقلاب اسلامی استان اصفهان تصریح کرد: با توجه به اینکه اجرای عدالت کار سختی است، اما دولت در مسیر عدالت گام‌های بزرگی را برداشته که برای اثبات آن می‌توان به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره کرد.

وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که گرچه با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، تمام اقشار جامعه توانستند از پول بیت‌المال بهره‌مند شوند، اما با گرانی که در تمام اجناس شاهد هستیم در واقع پول جیب به جیب شده است، ادامه داد: اگر چه شاهد تورمی در سطح بازار هستیم تنها به دولت بر نمی‌گردد و عوامل خارج از دولتی هستند که به در این امر دخیلند.

نیلی با اشاره به اینکه در تمامی دولت‌ها شاهد این نوع تورم بودیم به گونه‌ای که با نزدیک شدن به ایام نوروز، تورم به 50 درصد هم می‌رسید، افزود: با توجه به اینکه تورمی که در آن زمان شاهد بودیم با تورمی کنونی قابل قیاس نیست و این در حالی که مافیان ثروت و قدرت چوب لای چرخ این طرح ملی کردند.

وی تاکید کرد: حامیان گفتمان عدالت انقلاب اسلامی جدا از هر گونه جبهه، حزب و دسته‌ای است و کمبود حجم تبلیغات این افراد در مقابل تبلیغات گسترده آنها نشان‌دهنده این ادعا است.

دبیر کمیته سیاسی حامیان گفتمان عدالت انقلاب اسلامی استان اصفهان بیان داشت: اگرچه تفکر اصول‌گرایی را می‌پسندیم اما نقدهایی را نیز به آن داریم اگر چه به دولت و مجلس نقدهایی داریم اما تا زمانیکه در مسیر عدالت گام بردارند، از آنها حمایت می‌کنیم.

وی افزود: اگر اقدامات عدالت‌خواهانه دولت نهم و دهم به چشم بسیاری از افراد نیامد به خاطر این بود که بر خلاف جریان طی شده آن مقطع از زمان عمل کرد و تعدادی از طرح‌های که در دولت‌های مختلف مطرح و مسکوت مانده بود، دولت دکتر احمدی‌نژاد اجرایی کرد.

نیلی ادامه داد: دولت نهم و دهم به خاطر اینکه مثل سایر دولت‌ها، دولت آب و گلاب نبوده و همسو با مافیان قدرت و ثروت در کشور که قابل انکار نیستند حرکت می‌کرد، شاهد اجماع‌های گوناگونی از جمله امریکا و اسرائیل، اجماع سکولار و اجتماع ضد انقلاب‌ها در داخل و خارج نبودیم.

دبیر کمیته سیاسی حامیان گفتمان عدالت انقلاب اسلامی استان اصفهان اضافه کرد: حامیان گفتگو عدالت انقلاب اسلامی از رسانه‌ها این سوال را دارند که چرا برخی رسانه‌های داخلی همچون رسانه‌های خارجی مثل بی‌بی‌سی اصرار بر محو گفتمان عدالت را دارند که این مسئله گلوی ما را فشرده است.

وی تاکید کرد: ایجاد فضای خفقان در کشور با حذف گفتمان عدالت دولت، استراتژیکی است که همسو با استراتژیک دشمن است و این موضوع را به وضوح درعملکرد روزنامه شرق، کیهان و خبرگزاری فارس شاهد بودیم.

نیلی گفت: برخی رسانه‌های داخلی و اعضای این گفتمان به شدت دنبال پاسخ این پرسش خود هستند.

ساختار اداری کشور پوسیده و قدیمی است

وی با اشاره به اینکه عزم جدی در ارتباط با انقلاب اداری در کشور وجود ندارد، ادامه داد: بسیاری از افراد امروز از وضعیت موجود در ادارات شاکی هستند که این به دلیل بازنگری نشدن بخشی گسترده‌ای از قوانین موجود در کشور است.

دبیر کمیته سیاسی حامیان گفتمان عدالت انقلاب اسلامی استان اصفهان بیان داشت: درست است که عده‌ای در شکل نگرفتن انقلاب اداری در کشور در طول پیدایش انقلاب اسلامی ضعیف عمل کردند اما تیر تقصیر به شخص خاصی نیست و نبود عزم جدی تاکنون بوده است.

وی به قانون ترمودینامیک اشاره کرد که طبق این قانون بهم ریختن نقطه تعادل و نظم سخت است و مصداق از همان اجرایی نشدن قانون انقلاب اداری است و بیان داشت: برای اجرای عدالت مسیر پیچیده‌ای را باید طی کرد که زمان‌بر و سخت است.

نیلی با بیان اینکه به وجود جریان انحرافی را در ایران اعتقاد کامل داریم، گفت: جریان انحرافی به دو شکل بروز کرد، گروه اول کسانی بودند که در جریان انتخابات 88 نمایان شدند نه این که در انتخابات آن زمان به وجود آمده باشند.

وی گفت: عده‌ای از افراد وقتی موضوع عدالت در اقتصاد مطرح شد، روی مرز عدالت ایستادند و این مسیر عدول کردند.

حامیان گفتگو عدالت دست کوتاه اما زبان درازی دارند

دبیر کمیته سیاسی حامیان گفتمان عدالت انقلاب اسلامی استان اصفهان گفت: اگر حضور حامیان گفتمان عدالت انقلاب اسلامی به عنوان کاندیدای مجلس نهم در اقلیت است و ابزار خاصی در دست ندارد و دست آنها کوتاه است اما زبان درازی دارند که تنها وسیله دفاع از خویشتن است.

وی ادامه داد: خوشبختانه وضعیت کنونی مثل وضعیت شهید مدرس نیست و نیروهای مخلص انقلاب اسلامی در تمام نقاط کشور و حتی در بین سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه هستند .

نیلی با اشاره به اینکه حامیان این گفتگو در خط ولایت فقیه هستند، افزود: انقلاب رویش‌های فراوانی دارد و مردم از بت‌های متعددی گذشتند و به خط عروه الوثقی رسیدند.

وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایران که دولت هم پول دارد هم قدرت پس چرا وضعیت اینگونه است، گفت: انتظار داریم اگر چشم‌های تیزبین رسانه‌ها، قدرت و ثروت دولت را دیده است، شاهد این دو اصل در شهرداری‌های اصفهان، تهران یا درامامان جماعت هم هستیم که بهتر است آنها هم زیرذره‌بین قرار بگیرند.

