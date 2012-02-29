مسئولان مدیریت شهری بر لزوم مشارکت حداکثری در انتخابات تاکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار کلانشهر کرج حضور گسترده در انتخابات را ضروری دانست و گفت: ضروری است افراد کاردان و خدمتگزار انتخاب و برای تدوین افق های توسعه کشور راهی مجلس شورای اسلامی شوند.



شهردار کلانشهر کرج با اشاره به نزدیک شدن به انتخابات نهمیبن دوره مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در برهه حساس کنونی حضور پرشور در صحنه انتخابات خواب دشمنان نظام اسلامی را پریشان می کند و این امر بر لزوم مشارکت گسترده در این آزمون می افزاید.

وی افزود: ملت هوشیار ایران در گذر زمان و عبور از فراز و نشیب های گوناگون امتحان های مختلف را پشت سر گذاشته و با درک و شعور سیاسی عمیق توطئه های دشمنان را خنثی کرده و در مواقع حساس حضوری موثر داشته اند.



انتخابات تنها وسیله تحقق مشارکت در تصمیم گیری ها است



رئیس شورای شهر کرج گفت:امروزه انتخابات تنها وسیله ای است که مشارکت در تصمیم گیری ها از طریق آن تحقق می پذیرد.



محمود دادگو اظهارداشت: انتخابات در واقع اراده شهروندان برای ایجاد نهادهای سیاسی و مدنی است که طی آن متصدیان و متولیان امور از سوی مردم گزینش و انتخاب می شوند.

وی افزود: امروزه انتخابات تنها وسیله ایست که مشارکت در تصمیم گیری ها از طریق آن تحقق می پذیرد، انتخابات تعبیر دیگری نیز دارد و اعتماد به خرد جمعی و باور به آن است، فلسفه انتخابات در مرحله اول مبتنی بر تصور شهروند عاقل است که به حکم انسان و شهروند بودن حق دارد شیوه زندگی اش را انتخاب کند.



حضور حداکثری مردم، کشور را در مقابل توطئه های دشمنان بیمه خواهد کرد



معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج بر حضور حداکثری مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تاکید کرد.



حسین امیدیان به نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: مردم با حضور یکپارچه و با شکوه خود در پای صندوق های رای حماسه دیگری را برای نظام و انقلاب رقم خواهند زد.

وی اظهار داشت: در این دوره به دلیل بحث بیداری اسلامی، حضور حداکثری، پر شور و باشکوه مردم در انتخابات، باعث می شود که نه تنها توطئه های دشمنان از جمله تحریم ها کاری را از پیش نبرند بلکه مردم مصمم هستند که این راه را ادامه دهند و از این تحریم ها و تهدیدها واهمه ای نداشته و ندارند بلکه در این رابطه دشمن است که ناامید می شود.



حضور گسترده زنان در انتخابات نشان از اندیشه پویای آنان دارد



مشاور شهردار و مسئول واحد امور بانوان شهرداری کرج گفت: حضور گسترده زنان در تظاهرات و جریان های مختلف سیاسی قبل از پیروزی انقلاب نشان دهنده خط فکری و اندیشه پویای این قشر جامعه برای محو استبداد و ظلم است که در این زمینه این قشر باید در انتخابات آتی نیز حضوری فعال داشته باشند.



طیبه حقیقت جو اظهار داشت: زنان ایران به عنوان زن مسلمان و الگو در همه عرصه‌ ها نقش پررنگ و متعهدانه ‌ای داشته ‌اند و ظرفیتهای قانونی فراوانی برای حضور در جامعه و نقش آفرینی آنان وجود دارد.

وی با دعوت از تمامی بانوان جهت مشارکت جدی در انتخابات آتی، به اهمیت انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره کرد.





