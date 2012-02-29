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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۴۵

پیشنمازی اعلام کرد:

تکریم دانش آموزان گام نخست در تحول بنیادین است

تکریم دانش آموزان گام نخست در تحول بنیادین است

ساری - خبرگزاری مهر: معاون اسبق پرورشی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اثرات مثبت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در دستگاه تعلیم و تربیت جامعه، اظهار داشت: تکریم دانش آموزان گام نخست در این سند است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر پیشنمازی عصر چهارشنبه در همایش سالروز تاسیس امور تربیتی در اردوگاه بادله ساری افزود:نهمین دوره مجلس شورای اسلامی سهمیه عظمت و ابهت ملت است.

وی با بیان اینکه زمینه تحول در نیروی انسانی باید از طریق تحول بنیادین در تعلیم و تربیت محقق شود، افزود: برای تحول باید از دانش آموزان عایق زدایی و مانع زدایی شود.

معاون فرهنگی وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: خفقان زدگی یک مزاحم فرهنگی بوده و مانع شکوفایی استعداد می شود.

وی تاکید کرد: احترام به دانش آموز و نظرات آنان، قدم اول در پرورش و محملهای طبیعی تربیت است.

پیشنمازی افزود: مربیان در شناخت مخاطب توانا باشند و تا می توانند نیازهای دانش آموزان را درک کنند.

معاون فرهنگی وزیر ورزش و جوانان، استقامت در برابر موانع را سنت الهی دانست و اظهار داشت: انسان در برابر مشکلات شکوفا می شود و آماده مدیریت و امامت است.

وی گفت: اطلاعات دینی منجر به تربیت دینی نمی شود و هر کسی در هر جایگاهی باید به تکلیف خود عمل کند.

کد مطلب 1547666

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