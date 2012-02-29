به گزارش خبرنگار مهر، هادی عقیلی پس از دیدار تیم ملی فوتبال ایران و قطر که با تساوی 2 بر 2 در ورزشگاه آزادی به پایان رسید در جمع خبرنگاران در خصوص این بازی گفت: من به هیچ وجه قبول ندارم که بازیکنان تیم ملی به تیم قطر راه داده باشند تا این تیم به مرحله بعد رقابت های مقدماتی جام جهانی صعود کند. بعد از گل دوم بازیکنان ما کمی انگیزه خود را از دست داده بودند و بازی را جدی نگرفتند.

وی با بیان اینکه برای من به عنوان یک بازیکن فرقی نمی کرد قطر به مرحله بعد صعود کند یا بحرین، اظهار داشت: چیزی که به چشم می آمد این بود که هواداران تیم ملی از حذف بحرین خوشحال شدند.

مدافع تیم ملی فوتبال ایران با بیان اینکه قطعا حریفان سخت تری در مرحله بعد رقابت های مقدماتی جام جهانی خواهیم داشت خاطرنشان کرد: قطعا نحوه بازی تیم ما در مرحله بعد فرق خواهد کرد چون در آن مرحله شاید کوچکترین اشتباه قابل جبران نباشد.

وی ضمن گلایه از یکی از خبرگزاری ها تاکید کرد: متاسفانه در یکی از خبرگزاری ها به دروغ نوشته بودند مصاحبه اختصاصی با هادی عقیلی. اگر راست می گویند فایل صوتی آن را ارائه کنند. متاسفانه در کشور ما شرایط به گونه ای است که اگر در این خصوص بخواهی شکایت کنی شکایتت راه به جایی نمی برد و تازه می شود یکی مانند مایلی کهن و یک عده بعد از شکایت تو بلافاصله علیه تو موضع گیری می کند.

عقیلی در پاسخ به این پرسش که آیا با مسئولان باشگاه پرسپولیس برای فصل آینده مذاکره کرده ای گفت: من هیچ گونه مذاکره ای با رویانیان و سایر مسئولان باشگاه پرسپولیس انجام نداده ام و هیچ چکی نیز در این خصوص دریافت نکرده ام. صحبت هایی که در خصوص مذاکره من با مسئولان پرسپولیس در برخی از رسانه ها مطرح شده کذب محض است.

مدافع تیم ملی فوتبال ایران در همین خصوص افزود: من مثل برخی از بازیکنان نیستم که هنوز رقابت های فصل آینده شروع نشده برای حضور در تیم پرسپولیس چک گرفته باشم. آقای رویانیان ! این نحوه مدیریت درست نیست برای آنکه نام آنهایی که چک گرفته اند پنهان بماند نام مرا در روزنامه ها بیان می کنید.

وی تصریح کرد: من خودم به عنوان یک بازیکن آزاد حاضر هستم و اگر مسئولان پرسپولیس مرا می خواهند می توانند به طور مستقیم با من مذاکره کنند و دوست ندارم با طرح شدن نام من در رسانه ها از آن سوءاستفاده شود.

عقیلی ادامه داد: در یک مقطع زمانی که دایی و کاشانی برای حضور من در تیم پرسپولیس به طور مستقیم مذاکره کردند و در آن مذاکرات بحث مالی مطرح نبود بلکه به خاطر مسائلی دیگر که فعلا نمی خواهم آن را بگویم به پرسپولیس نرفتم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا فصل بعد قصد دارید در لیگ قطر بازی کنید یا به لیگ ایران باز می گردید گفت: فصل بعد بازیهای تیم ملی زیاد است و چون من نمی خواهم از خانواده ام دور باشم ترجیح می دهم به خاطر آنها در لیگ ایران بازی کنم.

مدافع تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ به این پرسش که پس در صورت بازی در لیگ ایران در پرسپولیس بازی نخواهید کرد گفت: صحبت های من به معنای آن نیست که فصل آینده نمی خواهم در پرسپولیس بازی کنم بلکه به آن معناست که اگر مسئولان پرسپولیس مرا می خواهند بهتر است به طور مستقیم با من مذاکره کنند تا اینکه به مطرح کردن چنین موضوعی در روزنامه ها بپردازند.