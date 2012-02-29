حذف بحرین تنها اتفاق خوب دیدار ایران و قطر بود/ روسیاهی ماند برای ذغال!

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام پس از تساوی 2 بر 2 عصر چهارشنبه تیم ملی فوتبال کشورمان برابر قطر ضمن بیان مطلب فوق گفت: این بازی برای قطری ها بسیار مهم بود اما ما هم می خواستیم در زمین خود بازنده نباشیم، در این دیدار 2 بار جلو افتادیم اما در نهایت بازی با تساوی به پایان رسید.

وی با بیان اینکه خوشحالم بحرین حذف شد و فکر می کنم همه از این حذف خوشحال باشند تأکید کرد: خیلی ها می خواستند امروز بحرین حذف شود و فکر می کنم این مسئله تنها اتفاق مثبت این بازی بود.

کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان در مورد اینکه روزهای خوبی را در اوساسونا تجربه می کند، ادامه داد: من در این مدت افتی نداشتم 6 سال در اروپا بدون مشکل کارم را ادامه داده و وظیفه ام را انجام دادم شاید مشکلاتی بود ولی همه آنها گذشت و روسیاهی آن برای ذغال باقی ماند.

نکونام در پاسخ به این سوال که عملکرد اشکان دژاگه را چطور دیدید؟ اظهار داشت: من درباره بازیکنان تیم خودمان صحبت نمی کنم.

وی در مورد پیشنهاد باشگاه گالاتاسری ترکیه هم اظهار داشت: در جریان این پیشنهاد نیستم، شاید این پیشنهاد برای انتقال من جدی باشد اما من یک سال با باشگاه اوساسونا قرارداد دارم و دوست دارم در این تیم بمانم.

وی در مورد بازی های ایران در مرحله بعدی مسابقات مرحله مقدماتی جام جهانی تأکید کرد: صد در صد در مرحله بعد بازی ها سخت تر و ما کار دشواری را پیش روی خواهیم داشت.

نکونام در پایان گفت: ما باید در مرحله بعدی آماده سازی بهتری داشته باشیم و باید با انجام دیدارهای تدارکاتی خود را آماده تر کنیم ضمن اینکه باید در مسابقات مرحله بعدی حرفه ای تر باشیم و دچار اشتباهاتی که امروز شدیم نشویم.