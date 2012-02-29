همبستگی لبنانی ها با اسیر زن فلسطینی/ محکومیت توطئه ها علیه سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الانتقاد، حزب" سوری قومی اجتماعی" لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: توطئه های صهیونیستی با قوت علیه امت اسلامی ادامه دارد.

در این بیانیه با اشاره به مواضع جریان غربگرای14 مارس لبنان آمده است : دودستگی موجود میان گروههای لبنانی به علت دنباله روی برخی از لبنانی ها از سیاستهای آمریکاست.

حزب مذکور بیان کرد: غرب به نفاق و دوگانگی در قبال مسائل مختلف ادامه می دهد و شکنندگی کشورهای عربی سبب اطمینان خاطر آمریکاست و اسرائیل بیشترین بهره را از شرایط موجود می برد.

از سوی دیگر جبهه العمل الاسلامی لبنان ضمن همبستگی کامل با هناء شلبی زن اسیر دربند رژیم صهیونیستی بیان کرد: این اقدام در راستای مقابله با سیاستهای ظالمانه اسرائیلی هاست.

جبهه فوق بیان کرد: همه کشورهای عربی و مسلمانان باید اقدام فوری برای آزادی این اسیر مبارز و دیگر زندانیان دربند رژیم صهیونیستی انجام دهند و این رژیم را وادار به توقف سیاستهای ظالمانه اش کنند.

خبر دیگر اینکه "عبد الرحیم مراد" رئیس حزب الاتحاد لبنان در دیدار با الکساندر زاسبکین سفیر روسیه در این کشور ضمن تمجید از موضع روسیه در قبال کشورهای عربی گفت : تحولات سوریه در راستای تشدید اقدامات علیه امت اسلامی است.

از سوی دیگر ولید جنبلاط رئیس جبهه مبارزه ملی لبنان با "سلیمان اوزلدیز" سفیر ترکیه در لبنان دیدار کرد.