دانشجویان علاقمند به کاندیدا شدن در مجلس باید رشته مربوطه را بگذرانند

حسین رامشت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمام دانشجویان رشته‌های مختلفی که علاقمند به کاندیدای نماینده مجلس هستند، به عنوان دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته و آموزش می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه دانشجویان علاقمند به کاندیدای نماینده مجلس در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان پذیرفته و آموزش می‌بینند، بیان داشت: افرادی که به عنوان کاندیدای نماینده مجلس هستند باید نسبت به بخشی از مسائل از جمله اینکه در قانون چه حقی دارند، موضوع کاندیدای آن‌ها چگونه باید مطرح شود، چطور کاندیدایی خود را با مردم در میان بگذارند، آگاه شوند و آموزش ببینند.

رئیس دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه لازم است یک کاندیدای نماینده مجلس از چه روشی برای تبلیغات استفاده کند نیاز به آموزش دارد، تصریح کرد: برای دست‌یابی به تمام این امور که شاید ساده به نظر برسد، لازم است که در قالب یک رشته دانشگاهی با همین عنوان آموزش ببینند.

وی با بیان اینکه هنوز عنوانی برای این رشته تعریف نکردیم، افزود: در حال حاضر افراد در حالی کاندیدای نماینده مجلس می‌شوند که نسبت به این تکنیک‌ها و اصول بی‌آگاهند.

رامشت ادامه داد: در این رشته دانشجویان مهارت‌های سیاسی برای نمایندگی مجلس یا عضو شورا شدن را با تکنیک‌های روز دنیا فرا می‌گیرند.

وی اضافه کرد: در رشته مهارت‌های نمایندگی تمام حقوقی که یک کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی برای دست‌یابی به آن باید رعایت کند مثل نحوه روابط اجتماعی با مردم و سیاستگذاری که باید دنبال کند، برنامه‌های استراتژیک و راهبردی که وی را برای نمایندگی در مجلس آماده می‌کند، آموزش داده می‌شود.

رئیس دانشگاه اصفهان جمعیت اعضای هیئت علمی اصفهان را 500 نفر و دانشجویان شهر اصفهان را 150 هزار نفر اعلام کرد و گفت: دانشجو تنها یک صفت است و نقش و حضور آن‌ها در بحث‌های انتخاباتی مثل عامه مردم است.

وی با اشاره به حضور پرشور مردم در انتخابات 22 بهمن، اظهار داشت: همانطور که در روز یوم الله 22 بهمن امسال شاهد حضور پررنگ مردم بودیم به طور قطع در روز انتخابات نهمین دوره مجلس نیز با همین جمعیت روبرو می‌شویم.

