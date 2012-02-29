پاسخ منفی اشکان به خبرنگاران/ دژآگه: از همه ممنون هستم

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان دیدار تیم های فوتبال ایران و قطر خبرنگاران وقتی اشکان دژاگه را دیدند برای گرفتن گفتگو به سمت وی رفتند اما وی از انجام مصاحبه با آنها امتناع ورزید، حتی برخی از گزارشگران تلویزیونی تا پایان خروجی محل گفتگو با بازیکنان دنبال دژاگه رفتند اما وی با بی توجهی به سوالات از پاسخ امتناع ورزید.

خبرنگاری در این هنگام از وی پرسید که همه از حضور تو و گلزنی تو خوشحالند. نمی خواهید با مردم گفتگویی داشته باشید که وی گفت: از همه تشکر می کنم و از همه ممنون هستم.

دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان برابر قطر در شرایطی با تساوی 2 بر 2 به پایان رسید که اشکان دژآگه در نخستین بازی ملی خود زننده هر دو گل تیم ملی ایران بود.