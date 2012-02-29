  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۰۸

پس از زدن دو گل به قطر ؛

پاسخ منفی اشکان به خبرنگاران/ دژآگه: از همه ممنون هستم

پاسخ منفی اشکان به خبرنگاران/ دژآگه: از همه ممنون هستم

مهاجم جدید تیم ملی فوتبال کشورمان پس از دیدار برابر قطر از گفتگو با خبرنگاران امتناع کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان دیدار تیم های فوتبال ایران و قطر خبرنگاران وقتی اشکان دژاگه را دیدند برای گرفتن گفتگو به سمت وی رفتند اما وی از انجام مصاحبه با آنها امتناع ورزید، حتی برخی از گزارشگران تلویزیونی تا پایان خروجی محل گفتگو با بازیکنان دنبال دژاگه رفتند اما وی با بی توجهی به سوالات از پاسخ امتناع ورزید.

خبرنگاری در این هنگام از وی پرسید که همه از حضور تو و گلزنی تو خوشحالند. نمی خواهید با مردم گفتگویی داشته باشید که وی گفت: از همه تشکر می کنم و از همه ممنون هستم.

دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان برابر قطر در شرایطی با تساوی 2 بر 2 به پایان رسید که اشکان دژآگه در نخستین بازی ملی خود زننده هر دو گل تیم ملی ایران بود.

کد مطلب 1547671

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها