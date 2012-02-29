کاندیداهای جبهه ایستادگی در لرستان اعلام شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جبهه ایستادگی، این جبهه در دور نهم انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان لرستان تنها در دو حوزه انتخابیه کاندیداهای مورد حمایت خود را معرفی کرده است.

مطابق این گزارش در حوزه انتخابیه خرم آباد و دوره چگنی جبهه ایستادگی از ایرج عبدی و مرتضی محمودوند حمایت کرده است.

همچنین این جبهه در حوزه انتخابیه سلسله و دلفان حجت الله خدایی سوری را به عنوان کاندیدای مورد حمایت خود معرفی کرده است.

بنابر این گزارش پیش از این دو جبهه متحد اصولگرایان و پایداری در استان لرستان کاندیداهای خود را معرفی کرده بودند.