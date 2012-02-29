انتخابات ممتازترین دستاورد سیاسی نظام مردمسالاری دینی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام مشترک آیت الله نورالله طبرسی و سید علی اکبر طاهایی آمده است: انتخابات بارزترین و ممتازترین دستاورد سیاسی نظام مردم سالاری دینی و نماد شکوهمند حضور عملی مردم در میدان تصمیم گیری و اداره کشور محسوب می شود.

رمزی ناب از دلبستگی مردم مومن و شریف ایران اسلامی به انقلاب و آرمانهای بنیان گذار کبیر آن، حضرت امام خمینی(ره)که درپیروی ازفرامین مقام معظم رهبری(مدظله العالی)وبه صورت شرکت گسترده وهمه جانبه درپای صندوق های رای تبلور خواهد یافت.

این پیام می افزاید: انتخابات، میثاق جمعیِ ملتی هوشیار، انقلابی و همیشه در صحنه با قانون اساسی کشور است که به بهای خون هزاران شهید گلگون کفن، قوام خود را در بیش از سه دهه از روند پرفراز و نشیب ایران اسلامی با تمام بدخواهی ها و کینه توزی ها حفظ کرد و اینک به صورت الگویی تمام عیار، مردم بیداری خواه دیگر کشورها رادردست یابی به مدل و راهبردی نظام مند در قالب برگزاری انتخابات به خروش و جوشش درآورده است.

از 12 فروردین 58 تا حماسه دوران ساز خرداد 88، حضور راسخ و استوار زنان، مردان وعلی الخصوص جوانانِ ایران در عرصه نزدیک به 30 انتخابات، نشان داد که نظام مقدس اسلامی با برخورداری از پشتوانه مستحکم مردمی برغم تمامی تحریم ها و دشمنی ها در مسیر ارزش های والا ی خود باقی خواهد ماند و با چنین پشتوانه ای بی گمان به تمامی اهداف متعالی و مقدس خود دست خواهد یافت و تا همیشه ی تاریخ از گزند آسیب ها مصون خواهد ماند.

بی شک درشرایط امروزکه دشمنان تا بن دندان مسلح با هجمه گسترده و فراگیر خود سعی در زمین گیر کردن نظام توانمند و مستقل ایران اسلامی و قصد رسوخ در ارکان و اساس انقلاب را دارند.

این عده با عوامل بی هویت داخلی خود ناکارآمد جلوه دادن نظام و دولت خدمت گزار را نشانه رفته تا میزان مشارکت مردم آگاه در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی کمرنگ جلوه کند نیاز به همدلی، وحدت و اتحاد اقشار، صنوف و گروه های فکری و سیاسی مختلف و شرکت همه جانبه و گسترده در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اهمیتی دو چندان پیدا می کند و بر همه ایرانیان و به ویژه مردم ولایی و متعهد مازندران است که بار دیگر با خلق حماسه ای بزرگ ضمن ابراز دلدادگی خویش به راه و آرمان های امام عزیز و پیروی محض از فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی، دشمنان را از نقشه های شوم خود مایوس کنند.

اینجانبان ضمن دعوت از مردم موم ، شریف و انقلابی مازندران برای شرکت گسترده و همه جانبه در پای صندوق های رای، رجا واثق داریم که مردم ولایتمدار استان، چونان همیشه با حضور شکوهمند و دشمن شکن خود در انتخابات 12 اسفند، بار دیگر اوج دلدادگی خود به نظام مقدس اسلامی، آرمان های متعالی و مقدس شهدای انقلاب اسلامی، امام راحل عظیم الشان و فرامین ارزشمند وراهگشای مقام معظم رهبری ( مدظله العالی) را به زیباترین شکل به نمایش خواهند گذاشت.

مردم مازندران با شناخت، بصیرت و هوشیاری خود ضمن بررسی برنامه های هریک از نامزدهای این دوره از مجلس شورای اسلامی، نماینده ای را بر می گزینند تا پاسدارحریم اسلام و دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت بزرگوار ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشد و همواره همسو با فرامین مقام عظمای ولایت با صیانت از قانون اساسی به استقلال، اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت پایبند باشد.

انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، 12 اسفندماه برگزار می شود.

