تأیید و تکذیب تصویب طرح تفصیلی تهران/ تأکید بر گران نشدن کرایه ها

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین روز هفته، شهردار تهران در اولین همایش علمی شهرداری به منزله نهاد اجتماعی با انتقاد از ساختار شهرداری ها گفت : برخی سازمان ها از جمله سازمان شهرداری ها از ساختار کهنه ای برخوردارند و به همین دلیل کساد اداری در آنها دیده می شود .

قالیباف شنبه 6 اسفند ماه در جمع خبرنگاران هم از تصویب نهایی طرح تفصیلی در جلسه روز دوشنبه کمیسیون ماده 5 خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این طرح از اول فروردین 91 اجرایی شود .

شهردار تهران همچنین گفت که پرده برداری از طرح تفصیلی جدید شهر تهران و جزئیات این طرح را به اطلاع شهروندان خواهیم رساند.

در این روز مرتضی تمدن ،استاندار تهران با اشاره به لایحه افزایش قیمت حمل و نقل عمومی شهر تهران گفت: شورای شهر و شهرداری تهران به جای اندیشیدن به منافع دیگران به فکر منافع مردم باشند.

حمیدرضا ارشادمنش ،معاون هماهنگی امور عمرانی وزیر کشور نیز در درهمایش شهرداریهای استان تهران با بیان اینکه 6 هزار میلیارد تومان کمک از محل های مختلف به شهرداری های سراسر کشور ارائه شده است، گفت: از این میان هزار میلیارد تومان مربوط به سایر شهرهای استان تهران و پنج هزار میلیارد تومان ویژه شهر تهران بوده است.

یکشنبه 7 اسفند ماه دبیرشورایعالی‌شهرسازی‌ومعماری با رد اظهار نظرهایی که خبر از تایید طرح تفصیلی در کمیسیون ماده 5 می داد گفت: بررسی طرح تفصیلی شهر تهران در کمیسیون ماده 5 هنوز نهایی نشده است و اعضا هنوز نقشه های یک دو هزارم این طرح را بررسی نکرده‌اند.

میرمحمد غراوی با اشاره به آخرین وضعیت طرح تفصیلی شهر تهران در کمیسیون ماده 5 گفت: طرح تفصیلی شهر تهران دو بخش دارد یک بخش نقشه‌های یک دوهزارم که کاربری پیشنهادی اراضی را مشخص کرده است و کمیسیون مغایرتهایی را که با طرح جامع دارد مشخص می کند. همچنین پیشنهادات جدید شهرداری باید در کمیسیون ماده 5 دوباره به تصویب برسد.

دبیر شورای عالی ترافیک هم در این روز با اشاره به اجرای فاز نخست جایگزینی موتور سیکلتهای برقی گفت: دو سالی است که این طرح به صورت جدی ازسوی وزارت کشور و سازمان حفاظت از محیط زیست دنبال می شود و در جلسه ای که با حضور وزیر کشور برگزار شد این طرح در دستور کار قرار گرفت و پیش بینی شد شهرداری در فاز نخست در مجموعه پیکهای موتوری یا سایر بخش هایی که از موتور سیکلت استفاده می کند موتور سیکلتهای برقی را جایگزین کند.

همچنین علیرضا دبیر عضو هیات رئیسه شورای شهر درجلسه غیر علنی شورا با اشاره به ردیف بودجه اختصاصی برای ساخت و توسعه مساجد و مناره های مساجد شهر تهران گفت: بیش از 90 مسجد در سطح شهر شناسایی شده است که فاقد نمادهای شیعه ای است و بسیاری از مساجد نیز مناره ندارند حدود 2 سال است که کمیسیون فرهنگی شورای شهر و معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری روی این موضوع کارکرده و طرح های آنها نیز آماده اجرایی شدن است.

همچنین در این جلسه ردیف بودجه ای با رقمی معادل 3 میلیارد تومان برای خرید تجهیزات پخش اذان در سطح شهر اختصاص پیدا کرد.

دوشنبه 8 اسفند ماه ،شهردار تهران در پنجمین دوره مراسم اهدای جوایز عوارض نوسازی ، کسب و پیشه و بهای خدمات مدیریت پسماند گفت: عملیات اجرایی تونل صدر - نیایش به طول 10 کیلومتر با سرعت مناسبی پیش می رود و تا 25 اسفند حفاری تونل تمام می شود و سال دیگر آماده بهره برداری می شود.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران نیز در این مراسم گفت: بر اساس گزارش سازمان‌های ناظر، شهرداری تهران جزو سازمان‌هایی است که بیشترین شفاف‌سازی را در حوزه مالی داشته است.

اما در روزهای پایانی سال و نابسامانی تاکسی ها ،رئیس شورای شهر تهران گفت: طرح ساماندهی تاکسیهای پایتخت در حال تکمیل شدن است و به تدریج برای تاکسیهای گردشی برنامه ریزی می شود.

مهدی چمران با بیان اینکه طرحی کلی برای ساماندهی تاکسیرانی در حال تدوین است که هنوز به نتیجه نرسیده است گفت: تاکسیهای گردشی که مشغول به کار هستند مشخص نیست که گردشی هستندیا خیر. تاکسی گردشی باید مسافر را سوار کند و تاکسیمترش را روشن کند و بر اساس آن کرایه بگیرد ،نه این که در خیابان ها خالی بچرخد و به دنبال مسافر خاص باشد .

همچنین معاون عمرانی استاندار تهران هم خبر داد: در هفته گذشته سه مورد تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در باغهای شهر تهران توسط جهاد کشاورزی انجام شد.

محمدرضا محمودی در پاسخ به این پرسش که آیا ممنوعیت ساخت و ساز در مسیر باد به طرح تفصیلی شهر تهران افزود شده است هم گفت: ما مکاتباتی با وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی در این رابطه داشته ایم و خواسته ایم این موضوع در طرح تفصیلی پیش‌بینی شود.

سه شنبه 9 اسفند ماه در روز پر خبر حوزه شهری هم از آرم های طرح ترافیک رونمایی شد و هم به شهروندان تهرانی این اطمینان داده شد که طرح تفصیلی در کمیسیون ماده 5 تایید شده است .

رئیس شورای شهر تهران گفت: طرح تفصیلی شهر تهران در کمیسیون ماده 5 نهایی شد و اطلاعات لازم به سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران ارائه شد.

نایب رئیس شورای شهر تهران هم در جلسه علنی شورا گفت: باید مسئولان مصلی امام خمینی (ره) پاسخ دهند چرا پس از 20 تا 22 سال هنوز مصلی تهران تکمیل نشده است.

حسن بیادی با اشاره به پروژه هایی که نام حضرت امام (ره) را دارند و با تاخیر اجرایی می شوند، گفت: طرح ساماندهی جماران 5 سال است که در حال پیگیری است اما هنوز نقطه سر خط است و هنوز جز چند ورق چیزی در دست نداریم و فرودگاه امام نیز دچار همین مشکل است اما خوشبختانه ساماندهی خیابان امام خمینی (ره) در حال انجام است که جای تشکر دارد.

وحید نوروزی، معاون اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک هم در مراسم رونمایی آرم های طرح ترافیک سل 91 از حذف برچسبهای آرم طرح ترافیک در سال آینده خبر داد و گفت: تمامی روند صدور آرمها در سال آینده مکانیزه و الکترونیکی می شود.

وی با اشاره به تصویب آرم طرح ترافیک سال 91 گفت: در یک سو از این آرم خطوط بی آر تی را مشاهده می کنیم و در سوی دیگر ترافیک ماشینهای شخصی که این عین عدالت ترافیکی است.

اما در این روز حمیدرضا صارمی ،معاون امور شهرداریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشوریک خبر خوش هم به شهروندان داد و گفت: شهرداری می تواند افزایش قیمت را پیشنهاد کند و شورای شهر تهران نیز آن را به تصویب برساند اما دولت اجازه افزایش قیمتها را نمی دهد.

در روز چهارشنبه 10 اسفند ماه نیز مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ازنوسازی ناوگان اتوبوسهای برقی خبر داد و گفت : 64 دستگاه اتوبوس برقی فرسوده در ناوگان اتوبوسرانی در حال تردد هستند که اعتبارات لازم برای نوسازی آن پیش بینی شده است.

پیمان سنندجی در ادامه از تکمیل خطوط بی آر تی در سال 91 گفت: خط 5 اتوبوسهای تندرو یکی از خطوط مهم شرقی - غربی است که از پایانه علم و صنعت آغاز می شود و تا بزرگراه رسالت ادامه دارد .

در این روز، احمد مسجدجامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: موضوع پیاده‌راه‌ها در شهرسازی امروز عنصری فراموش شده است و باید بیش از هر زمان به این مقوله توجه کنیم. در حال حاضر پیاده‌روهای تهران، امنیت ندارد.

همچنین مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با بیان اینکه رانندگان مسن می‌توانند تاکسی خود را به بستگان خود منتقل کنند گفت: هیچ شرکت تاکسیرانی اجازه منع رانندگان تاکسی بالای 75 سال را ندارد مگر آنکه از لحاظ جسمی امکان ادامه فعالیت نداشته باشند.

اخبار این هفته پایان خوشی داشت و مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از شکسته شدن طلسم نوسازی مینی بوس های شهر تهران خبر داد وگفت: نخستین سری مینی‌بوس‌های فرسوده پایتخت در حال نوسازی هستند و در تلاشیم تا یک هزار و 250 مینی بوس شهر تهران را که تمامی آنها فرسوده‌اند نوسازی کنیم.

او ادامه داد: تا روز گذشته مراحل اسقاط و نوسازی 4 دستگاه مینی بوس اجرایی شده و امیدواریم تا پایان سال بخش قابل توجهی از مینی‌بوس‌های فرسوده شهر تهران مورد نوسازی قرار گیرند.