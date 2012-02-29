به گزارش خبرنگار مهر، علی کاظمی چهارشنبه شب در نشست خبری خود با اشاره به اینکه به دنبال این هستیم که نحوه ارتباط نمایندگان را با مردم ساماندهی کنیم، افزود: اینکه یک نماینده هر روز در بین مردم حضور داشته باشد و با اخلاق خوش پای درد و دل آنها بنشیند و جویای احوال آنها باشد درست است یا اینکه در مجلس چراغ روشن حرکت کند و به دنبال رسیدگی به امور مردم باشد.

وی با بیان اینکه طرحی را در این ارتباط تهیه کردم و بر اساس آن اصفهان را به 15 منطقه و هر منطقه را به 10 زیرشاخه تقسیم‌بندی کردم، بیان داشت: در این طرح اعضا مساجد، روحانیون، معتمدین محل، افراد خبره و اعضای بسیج را به کار گرفتیم که چون در دل مردم هستند و ارتباط تنگاتنگی با آنها دارند، مشکلات و نارسایی آنها را شناسایی کنند.

این عضو حامیان گفتگوی عدالت انقلاب اسلامی تصریح کرد: مشکلات مردم پس از تحلیل و ارزیابی در جمع اعضای دانشگاه‌مطرح تا با یک نگاه علمی و تخصصی به رفع آن بپردازیم.

وی با بیان اینکه چندین مشکل در حوزه انتخاباتی شهرستان اصفهان است، ادامه داد: با توجه به اینکه اصفهان در حوزه تحولات سیاسی و ایثارگری رتبه اول را دارد اما در عرصه سرطان و بیماری ms مقام اول کشوری را دارد که باید به آن رسیدگی شود.

کاظمی، احقاق حقابه‌داران زمین‌های اطراف زاینده‌رود که دولت حق‌الناس کرده را از واجباب کاری خود خواند و افزود: نزدیک به یک هزار و 400 هکتار در غرب اصفهان و اطراف ناژوان از 40 سال قبل تاکنون به گونه‌ای حفاظتی شده که نه کسی حق خرید و نه فروش دارد و آبی به آنها تعلق نمی‌گیرد و تمام این املاک در معرض خشکی است.

وی تاکید کرد: طرح اولیه در ارتباط با نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس تنظیم شده است که با انتخاب به عنوان نماینده مجلس نهم ، مطرح می‌کنم.

عضو حامیان گفتگوی عدالت انقلاب اسلامی ایران بیان داشت: اینکه نمایندگان چگونه باید عمل کنند تا پس از ارجاع به بخش‌های مختلف یک برداشت و تفسیر از آن شود و در یک قالب مشخص اجرایی شود، باید در یک طرح مشخصی آموزش داده شود.

وی تصریح کرد: اعمال نظارت نمایندگان بر اجرای سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه و حتی استیضاح آنها مسئله جدیدی است که دنبال اجرایی کردن آن هستیم.