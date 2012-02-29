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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۱۶

کاظمی:

پارلمان‌های محلی باید در کشور شکل بگیرد

پارلمان‌های محلی باید در کشور شکل بگیرد

اصفهان- خبرگزاری مهر: یکی از نامزدهای انتخاباتی حامیان گفتمان عدالت انقلاب اسلامی در ارتباط با اقداماتی که به عنوان یک نماینده مجلس نهم انجام می‌دهد، گفت: یکی از ایده‌های این گفتمان تشکیل پارلمان‌های محلی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کاظمی چهارشنبه شب در نشست خبری خود  با اشاره به اینکه به دنبال این هستیم که نحوه ارتباط نمایندگان را با مردم ساماندهی کنیم، افزود: اینکه یک نماینده هر روز در بین مردم حضور داشته باشد و با اخلاق خوش پای درد و دل آنها بنشیند و جویای احوال آنها باشد درست است یا اینکه در مجلس چراغ روشن حرکت کند و به دنبال رسیدگی به امور مردم باشد.

وی با بیان اینکه طرحی را در این ارتباط تهیه کردم و بر اساس آن اصفهان را به 15 منطقه و هر منطقه را به 10 زیرشاخه تقسیم‌بندی کردم، بیان داشت: در این طرح اعضا مساجد، روحانیون، معتمدین محل، افراد خبره و اعضای بسیج را به کار گرفتیم که چون در دل مردم هستند و ارتباط تنگاتنگی با آنها دارند، مشکلات و نارسایی آنها را شناسایی کنند.

این عضو حامیان گفتگوی عدالت انقلاب اسلامی تصریح کرد: مشکلات مردم پس از تحلیل و ارزیابی در  جمع اعضای دانشگاه‌مطرح تا با یک نگاه علمی و تخصصی به رفع آن بپردازیم.

وی با بیان اینکه چندین مشکل در حوزه انتخاباتی شهرستان اصفهان است، ادامه داد: با توجه به اینکه اصفهان در حوزه تحولات سیاسی و ایثارگری رتبه اول را دارد اما در عرصه سرطان  و بیماری ms مقام اول کشوری را دارد که باید به آن رسیدگی شود.

کاظمی، احقاق حقابه‌داران زمین‌های اطراف زاینده‌رود که دولت حق‌الناس کرده را از واجباب کاری خود خواند و افزود: نزدیک به یک هزار و 400 هکتار در غرب اصفهان و اطراف ناژوان از 40 سال قبل تاکنون به گونه‌ای حفاظتی شده که نه کسی حق خرید و نه فروش دارد و آبی به آنها تعلق نمی‌گیرد و تمام این املاک در معرض خشکی است.

وی تاکید کرد: طرح اولیه در ارتباط با نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس تنظیم شده است که با انتخاب به عنوان نماینده مجلس نهم ، مطرح می‌کنم.

عضو حامیان گفتگوی عدالت انقلاب اسلامی ایران بیان داشت: اینکه نمایندگان چگونه باید عمل کنند تا پس از ارجاع به بخش‌های مختلف یک برداشت و تفسیر از آن شود و در یک قالب مشخص اجرایی شود، باید در یک طرح مشخصی آموزش داده شود.

وی تصریح کرد: اعمال نظارت نمایندگان بر اجرای سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه و حتی استیضاح آنها مسئله جدیدی است که دنبال اجرایی کردن آن هستیم.

کد مطلب 1547678

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