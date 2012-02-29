واکنش خبرنگار آمریکایی به سوال مهر/ بفرمایید تبلیغات!

* همایش بزرگ جبهه متحد اصولگرایان امروز در مسجد فیروز آبادی شهر ری و در کنار مزار چهره های برجسته فرهنگی، ادبی و دینی مانند جلال آل احمد و مرحوم ایت الله فیروز ابادی برگزار شد که با حاشیه های جالبی همراه بود.

• تا به امروز فکر می کردم، برگزاری انتخابات و نتیجه آن برای جمهوری اسلامی ایران مهم است، اما درهمایش امروز جبهه متحد اصولگرایان وقتی تعداد خبرنگاران، عکاسان و تصویر برداران رسانه های خارجی را مشاهده کردم فهمیدم این انتخابات برای خارجی ها اهمیت بیشتری دارد تا داخلی ها!

• حضور 30 کاندیدای جبهه متحد در این همایش که مصاحبه با هرکدام امتیاز ویژه ای برای هر خبرنگار است دلیل موجهی بود برای حضور این همه خبرنگار و عکاس داخلی!

* حسین فدایی نماینده مردم مردم تهران، ری و شمیرانات که ساکن شهر ری است میزبان مردم و اعضای جبهه متحد اصولگرایان در این مراسم بود.

• مصاحبه حداد عادل، علی رضا مرندی و حسین نجابت به زبان انگلیسی با خبرنگاران خارجی برای مردم عادی و البته برخی همکاران این سه نفر در مجلس جالب بود.

• مردم شهر ری که شاید تا به حال این تعداد نماینده مجلس را در یک جا در کنار خود ندیده بودند از فرصت به نحو احسن استفاده کردند و مشکلات خود را با آنها در میان گذاشتند.

• پخش تبلیغات نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان توسط جوانان شهرری از دیگر حاشیه های این همایش بود. یکی از این جوانان درمواجهه خبرنگار یکی ازرسانه های خارجی به شوخی به او گفت: آقا "پی لیز" بفرما تبلیغات.

• خبرنگارCBS آمریکا بعد از کلی مصاحبه با کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایان وقتی با سوال خبر نگار مهر که از وی پرسید، نظر شما در باره انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی در ایران چیست؟ گفت: من نمی توانم مصاحبه کنم. سیاست ما این است که خودمان سوژه خبری نشویم.

• یک عکاس آلمانی که برای هفتمین بارجهت پوشش اخبار انتخابات در ایران حضور یافته بود رقابت اصلی دراین دوره ازانتخابات را میان اصولگرایان می دانست و گفت به خاطر حساسیت ویژه ای که این انتخابات دارد به ایران آمده است.

• در پایان این همایش با درخواست مردم برخی کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایان به همراه مردم به سمت حرم مطهر شاه عبدالعظیم حسنی حرکت کردند.

