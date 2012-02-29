میر قدیر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مردم نباید برای روز رای گیری نگران باشد بلکه تمام اعضای برگزار کننده انتخابات با هرگونه تخلف اعم از ناهنجاری ،خرید آرا و... به شدت برخورد خواهند کرد.

وی ادامه داد: به شدت با هرگونه ناهنجاری برخورد قاطع خواهد شد اعضای هیئت اجرایی،بازرسی و نظارت به همراه نیروهای امنیتی و نظامی حضور مستمر در شعبات اخذ رای خواهند داشت.

فرماندار چالوس تاکید کرد: دو هزار و 500 نفر روز 12 اسفند در شهرستان چالوس در برگزاری انتخابات همکاری خواهند داشت.

رضایی تصریح کرد: آنچه که در این دوره از انتخابات بسیار بارز و با اهمیت به نظر می‌رسد علاقمندی جوانان و رای اولی‌ها برای حضور در صحنه پای صندوقها است که پیش‌بینی می‌کنیم با شور و حرارت بیشتر صحنه‌ای از عشق و دلدادگی به نظام را به نمایش بگذارند.

فرماندار چالوس اظهار داشت: ملت ایران باید با حضور پر‌شور خود در انتخابات به دشمنان بفهمانند که اقدامات دشمن تأثیری در اراده مردم انقلابی ایران ندارد.

رئیس ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی چالوس گفت: ملت آگاه و ولایتمدار ایران اسلامی بارها و باها با حضور خود در پای صندوق‌های رأی به دشمنان اثبات کرده‌اند که دست از ولایت و آرمان‌های انقلاب برنخواهند داشت و بر حفظ این دو مهم تأکید دارند و در روز 12 اسفند بار دیگر اتحاد،همبستگی خود را به رخ جهانیان خواهند کشید.

وی اظهار داشت: با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران اما هنوز دشمنان و بدخواهان این نظام دست از توطئه‌ها و دسیسه‌های خود برنداشته‌اند و هر لحظه با توطئه چینی قصد ضربه زدن به ست نظام را دارند اما ملت بیدار ایران همیشه و همیشه نقشه های انان را نقش بر آب کرده است.

رضایی گفت: مردم همیشه در صحنه چالوس در روز 12 اسفند همگام با مردم سراسر کشور حماسه ای دیگر را خلق خواهند کرد.