افتتاح جشنواره مد و لباس و اهدای نشان عالی تجسمی

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه 9 هنرمند هنرهای تجسمی با حضور معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر کل هنرهای تجسمی و جمعی از هرمندان سه شنبه نهم اسفند ماه در موسسه فرهنگی، هنری صبا گشایش یافت.

در این نمایشگاه آثار فرشید مثقالی (تصویرگری)، مجید مهرگان (نگارگری)، کاظم چلیپا (نقاشی)، سیدعباس میرهاشمی(عکاسی)، نادر قشقایی (مجسمه‌سازی)، ابوالفضل عالی (گرافیک)، محمد حسینی موحد (خوشنویسی)، محسن نجفی نوری(کاریکاتور) و محمدحسین حلیمی (پژوهش هنر) ارائه شده‌است. این نمایشگاه تا 20 اسفندماه در موسسه فرهنگی، هنری صبا ادامه دارد و در اختتامیه چهارمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر نشان عالی جشنواره فجر به این هنرمندان اعطا می‌شود.





دو ایرانی برنده جایزه عالی جشنواره کاریکاتور چین شدند

نسرین عبدو شیخی و فرخنده ترکمانی موفق به کسب جایزه عالی نخستین جشنواره بین‌المللی کاریکاتور چین شدند.

دو هنرمند ایرانی به نام‌های عبدو شیخی و فرخنده ترکمانی برنده جایزه عالی جشنواره بین‌المللی کاریکاتور چین شدند.

با اعلام نتایج جشنواره بین‌المللی کاریکاتور چین که با موضوعات "بروس لی" و موضوع آزاد برگزار شده، تعداد زیادی از کاریکاتوریست‌های کشورهای دنیا در آن شرکت داشتند که از میان برگزیدگان نام دو هنرمند ایرانی به نام‌های نسرین عبدو شیخی و فرخنده ترکمانی در بخش برندگان جایزه عالی این جشنواره به چشم می‌خورد.



اختصاص بیمارستانی در تهران به هنرمندان



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: با توافقات بعمل آمده، مقرر شد یک بیمارستان یا مرکز درمانی خاص در تهران در نظر گرفته شود تا هر هنرمندی که به آنجا مراجعه می‌کند، کارهای درمانی او در آن مرکز انجام شود.



پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از سیدمحمد حسینی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد نوشت: در پی رایزنی و مذاکرات انجام شده با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مقرر شد بزودی یک بیمارستان و یا یک مرکز درمانی به هنرمندان کشور اختصاص یابد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: چنانچه در آن مرکز یا بیمارستان امکان پیگیری درمان وجود نداشت، با هماهنگی کادر پزشکی، افراد به سایر مراکز درمانی دیگری معرفی شوند.



وی یادآور شد: اکنون در بیمارستان های مختلف به هنرمندان توجه می شود اما قرار بر این است که در یک یا دو بیمارستان و مرکز درمانی خاص، به امور درمانی هنرمندان کشور رسیدگی شود.





بیش از۵۰ کشور در جایزه جهانی بیداری شرکت کرده‌اند



دبیر نخستین جایزه جهانی بیداری گفت: تاکنون هنرمندان بیش از۵۰ کشور جهان در جایزه جهانی بیداری شرکت کرده‌اند.



امیر عبدالحسینی، دبیر نخستین جایزه جهانی بیداری در گفت‌وگو با مهر درباره میزان استقبال از این جشنواره گفت: خوشبختانه استقبال بسیار خوبی از این جشنواره صورت گرفته است و تاکنون هنرمندانی از 45 کشور جهان در این رویداد شرکت کرده‌اند.

وی کیفیت آثار ارسالی به این جشنواره را نیز بسیار خوب ارزیابی کرد و بیان کرد: در حال رایزنی هستیم که در صورت امکان داوران خارجی و یا هنرمندان برگزیده این جشنواره را به ایران دعوت کنیم که البته هنوز در این زمینه به نتیجه نرسیده‌ایم.





جشنواره مد و لباس افتتاح شد

در آیین افتتاحیه جشنواره مد و لباس وزیر ارشاد گفت: در حوزه مد ولباس به جای کار تجاری به دنبال کار فرهنگی هستیم.

جشنواره مد و لباس فجر با حضور وزیر ارشاد؛ سید محمد حسینی، حمید شاه‌آبادی معاون هنری ارشاد و جمعی از نمایندگان مجلس در سالن حجاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان افتتاح شد.

در ابتدای این مراسم کیوان سهرابی؛ دبیر اجرایی جشنواره به روی صحنه رفت و گفت: رشد و توسعه پایدار کشور ایران و توسعه هنر در گرو لطف الهی است. جشنواه مد و لباس هم با این الطاف کار خود را آغاز کرد تا سال‌های بعد بتوانند به درخت تنومندی تبدیل شود که میوه‌های آن کام ملت را شیرین کند.

در ادامه سید محمد حسینی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ما در مورد لباس و مد به دنبال کار تجاری نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که فرهنگ‌سازی کنیم. اینکه در اولین جشنواره مد و لباس 2780 رسیده نشان‌دهنده اهتمام ایده‌پردازان در این حوزه است.

وی افزود: امیدواریم برکات این جشنواره در جامعه نمود پیدا کند که این مهم میسر نمی‌شود مگر با حمایت‌های سایر دستگاه‌هایی که در این مقوله دخیل هستند مانند وزارتخان‌های صنایع و بازرگانی و البته صدا و سیما.

وی لباس را یک نماد فرهنگی دانست و بیان کرد: لباس تنها برای پوشاندن بدن و حفاظت تن در مقابل سرما نیست بلکه امروزه به عنوان تشخص و تجدد است که البته افراطی توجه نکردن به ان نیز آنچنان ناثواب نیست.

گفتنی است جشنواره مد ولباس فجر از 11 تا 18 اسفند ماه در تهران برگزار می‌شود.