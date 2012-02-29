برگزاری نخستین جشنواره استانی فیلم کوتاه البرز در کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز ورمحمدی با اعلام این خبر گفت: معرفی، نمایش و ارزیابی فیلم های کوتاه تولید شده در سالهای اخیر، ارتقای سطح آگاهی ، تجربه و بینش نسل جوان برای نیل به سینمای بومی، بسط و تعمیم ارزش های والای دینی، مذهبی و هویتی، معرفی فیلمسازان برتر استان و ارزیابی و معرفی بهترین ها از اهداف برگزاری جشنواره فیلم کوتاه البرز است.



انتقادها از عملکرد مجموعه مدیریت شهری سازنده باشد



رئیس شورای اسلامی شهر کرج با تاکید بر تعامل حداکثری اصحاب رسانه با مجموعه مدیریت شهری گفت: انتقاد از عملکرد مجموعه مدیریت شهری سازنده باشد.



محمود دادگو در بیان انتقاد ها را امری لازم در پیشبرد اهداف مدیریتی دستگاه های خدمات رسان شهری دانست و در عین حال افزود: انتقادی که با هدف سازندگی مطرح شود، انتقادی موثر و کارساز است.

وی حجم وسیع فعالیت های تعریف شده مجموعه مدیریت شهری را یادآور شد و گفت: رصد و نگاه خبری از ابزار های مهم مدیریت شهری است.



اشاعه مباحث فرهنگی ماموریت حوزه فرهنگ مدیریت شهری است



رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کرج، اشاعه فرهنگ را یکی از ماموریت های مهم حوزه فرهنگ مدیریت شهری کرج دانست.



داوود وحیدی با اشاره به ظرفیت بالای عرصه فرهنگ در کلانشهر کرج اظهار داشت: توسعه و اشاعه فرهنگ نیاز به تبیین ساختارهای فرهنگی ویژه و متناسب با ضرب آهنگ بومی مسائل اجتماعی فرهنگی کلانشهر دارد.

وی با مهم دانستن مهندسی فرهنگی در این عرصه عنوان کرد: بعد فرهنگی در کلانشهر کرج با توجه به پتانسیل های بالایی که در این زمینه وجود دارد باید به شاخصه ای مهم تبدیل شود.



اکران سراسری آثار نخستین جشنواره فیلمسازان "فیلم کوتاه استان البرز"



دبیر جشنواره استانی فیلم کوتاه البرز گفت: برای اولین بار و به صورت همزمان فیلم‌های کوتاه در سراسر استان البرز به نمایش در می‌آیند.



علی امیرکمالی با بیان اینکه فیلم‌های بخش مسابقه اولین جشنواره استانی فیلم کوتاه البرز همزمان در سراسر استان اکران می‌شود، گفت: با هماهنگی‌های صورت گرفته جهت آشنایی اقشار مختلف مردم با فیلم کوتاه، این جشنواره به صورت همزمان با اکران اصلی تمامی آثار در هفت شهر دیگر استان البرز به نمایش در می‌آید.



حوزه سلامت نیازمند توجه مسئولان شهری و استانی است



مدیر امور اجتماعی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج گفت: حوزه سلامت در کرج، نیازمند توجه مسئولان شهری و استانی است.



محسن برجی ظهر امروز در مراسم تجلیل از رابطین افتخاری خانه های سلامت در استان البرز، با بیان این مطلب افزود: مسئولیت تحقق امور مربوط به حوزه سلامت در شهر و کلانشهر کرج ، بر عهده تمامی نهادها و ارگانها است.

وی افزود: معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج، در راستای تشویق دیگر شهروندان کرجی به این امر، طرح قدردانی از رابطین افتخاری خانه های سلامت را در دستور کار خود قرار داد.



اعلام تمهیدات لازم برای افزایش رفاه شهروندان در پنجشنبه آخر سال کرج



معاون خدمات شهری شهرداری کرج از اعلام تمهیدات لازم برای افزایش رفاه شهروندان در روز پنجشنبه آخر سال در این کلانشهر خبر داد.



علی اصغر کمالی زاده اظهار داشت: با توجه به فرا رسیدن پنج شنبه آخر سال، در روز 25 اسفند برنامه های مختلفی از سوی معاونت خدمات شهری شهرداری کرج برگزار می شود.

وی افزود: در این زمینه از سوی معاونت خدمات شهری شهرداری کرج تمهیدات لازم برای افزایش آرامش و رفاه شهروندان و زائران اهل قبور اندیشیده شده است



بازسازی شهر بازی پارک چمران با اخذ تاییدیه استاندارد های ملی



مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرج از بازسازی شهر بازی پارک شهید چمران با اخذ تاییدیه استاندارد های ملی خبرداد.



عباس زارع ضمن اعلام این خبر با اشاره به اینکه، عمر بعضی قسمت های پارک شهید چمران 30 سال است، افزود: بزرگترین پروژه سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرج، بازسازی پارک چمران است.

وی افزود: این پارک در عبور این مدت زمان دچار فرسودگی و استهلاک شده است.

