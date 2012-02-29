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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۲۳

صحبت‌های بازیکنان ایران/

انصاریفرد: همه از حذف بحرین خوشحال شدند/ نوری: این یک بازی تدارکاتی بود

انصاریفرد: همه از حذف بحرین خوشحال شدند/ نوری: این یک بازی تدارکاتی بود

بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمان با ابراز رضایت از عملکرد ملی پوشان در دیدار برابر قطر، از حذف بحرین ابراز خوشحالی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و قطر کریم انصاریفرد در جمع خبرنگاران گفت: ما باید در این دیدار پیروز می شدیم اما از نتیجه نهایی که باعث حذف بحرین شد همه خوشحال شدند. آنها پس از صعود عربستان با پرچم های این کشور خوشحالی کردند و ما هم امروز از حذف این کشور خوشحالی می کنیم.

مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان خاطرنشان کرد: بازیکنان ایران برای رسیدن به این پیروزی تلاش کردند اما به نظر خواست خدا بود که قطر به جای بحرین به مرحله بعد صعود کند.

محمد نوری هافبک تیم ملی فوتبال کشورمان هم پس از این نتیجه در جمع خبرنگاران گفت: این نیز بازی تدارکاتی بود و تجربه ای شد تا در بازی های بعدی چنین اشتباهاتی را نداشته باشم.

وی با ابراز خوشحالی از حذف بحرین ادامه داد: اگر همین روند را ادامه دهیم در مرحله بعد می توانیم مقابل حریفان قدرتمند هم نتایج خوبی را کسب کنیم و با صعود به جام جهانی فوتبالدوستان را خوشحال کنیم.

هافبک ملی پوش تیم پرسپولیس خاطرنشان کرد: ما بازی را خیلی خوب شروع کردیم و در جریان بازی 2 بار از حریف پیش افتادیم ولی در نهایت نتوانستیم این نتیجه را حفظ کنیم نتیجه ای که باعث حذف بحرین و صعود تیم قطر شد.

کد مطلب 1547683

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