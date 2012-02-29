95 هزار فرصت شغلی در سامانه رصد مازندران ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان در سالن استانداری اظهار داشت:68 هزار و962 فرصت شغلی بدون احتساب مسکن و تعداد 26 هزار و396 نفر در بخش مسکن در استان اشتغال زایی شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته تعداد فرصت شغلی تعهد شده استان، بیش از 50 هزار نفربوده است افزود: در سالجاری به همت دستگاهایی اجرایی توانستیم بیش از 102 هزار فرصت شغلی را در استان متعهد شویم.

استاندار مازندران بیان اینکه استان ظرفیت اشتغال متعهد شده در سال جاری را ندارد افزود: زیرساختها برای ایجاد اشتغال بالا دراستان فراهم نیست.

طاهایی به هشت هزار فارغ التحصیل در بخش کشاورزی ومنابع طبیعی وشیلات اشاره وافزود:مدیران مرتبط با این رشته ها باید زمینه اشتغال آنها را با برنامه ریزی فراهم سازند.

وی به کشت 60 هزار هکتاری رتون برنج در استان اشاره کرد وافزود: با کشت مجدد برنج فرصت شغلی مقطعی در استان ایجاد شده است.

استاندار مازندران به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: مردم مازندران همانند راهپیمایی 22 بهمن سال 90 که در زیر باران حماسه آفریدند در روز 12 اسفند با دادن رای به کاندیده های مورد نظر خود حماسه دیگری به افتخارت انقلاب اسلامی اضافه کنند.

