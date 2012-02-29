گزارش تصویری تبلیغات انتخاباتی در استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر با تبلیغات گسترده انتخاباتی و ساعات پایانی تبلیغات معابر و سطح خیابانهای استان البرز مملو از تبلیغات کاندیداهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شد.

