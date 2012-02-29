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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۰۳

گزارش تصویری تبلیغات انتخاباتی در استان البرز

گزارش تصویری تبلیغات انتخاباتی در استان البرز

کرج - خبرگزاری مهر: با تبلیغات گسترده انتخاباتی و ساعات پایانی تبلیغات معابر و سطح خیابانهای استان البرز مملو از تبلیغات کاندیداهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شد.

 به گزارش خبرگزاری مهر با تبلیغات گسترده انتخاباتی و ساعات پایانی تبلیغات معابر و سطح خیابانهای استان البرز مملو از تبلیغات کاندیداهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شد.
 

 

 

 

 

 

 

 

کد مطلب 1547685

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