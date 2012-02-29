چالوسی ها وفاداری خود را در 12 اسفند به انقلاب اعلام می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد مهدی راشدی نوری و سید قدیر رضایی در این بیانیه آورده اند: اکنون که فرصت دیگری برای نمایش عزم راسخ ملت ایران برای پشتیبانی از نظام جمهوری اسلامی فراهم آمده، مردم حماسه ساز و غیرتمند ایران، دوازدهم اسفند ماه بار دیگر با حضور گسترده خود در پای صندوق‌های رای، تعلق خاطر خود به حریم ولایت و اهداف متعالی نظام جمهوری اسلامی را اعلام خواهند کرد.

این پیام تصریح می کند: مردم به دشمنان اسلام و انقلاب ثابت خواهند کرد که هجمه‌های آنها، از ترور ناجوانمردانه دانشمندان کشور و هجمه‌های رسانه‌ای تا فشارهای اقتصادی و سیاسی و هر توطئه دیگر، عزم این ملت را برای حمایت بیشتر از انقلاب اسلامی جزم تر خواهد کرد.

در این بیانیه همچنین اضافه شده است: اقدامات دشمنان نه تنها تاثیری منفی ندارد بلکه آحاد مردم را در دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی و آرمان‌های بلند امام راحل و شهدای گران‌قدر مصمم‌تر کرده و به جهانیان نشان خواهند داد که همواره پشتیبان نظام مقدس و ولایت مرجع عالی‌قدر حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای خواهند بود.

در این بیانیه آمده است: مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه چالوس روز 12 اسفند با حضور حداکثری خود در پای صندوق های رای بار دیگر نشان خواهند داد پشتیبان ولایت فقیه هستند.

اینجانبان از همه اقشار و طبقات مردم شریف و انقلابی شهرستان چالوس دعوت می‌کنیم، با حضور حماسی و گسترده خود در پای صندوق‌های اخذ رای، گوشه‌ای از عظمت و اقتدار خود را در تعیین سرنوشت خود، به نمایش بگذارند و یک بار دیگر سیاه نمایی‌های رسانه‌های غربی را با اثبات حقانیت خود در دنیا برملا سازند.

