  1. استانها
  2. لرستان
۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۴۱

بیرانوند در گفتگو با مهر:

لرستان در زمینه هدفمند‌سازی یارانه‌ها موفق به کسب رتبه‌های برتر شد

لرستان در زمینه هدفمند‌سازی یارانه‌ها موفق به کسب رتبه‌های برتر شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان گفت: این استان در زمینه هدفمند‌سازی یارانه‌ها موفق به کسب رتبه‌های برتر در کشور شده است.

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تلاش های صورت گرفته استان لرستان به عنوان یکی از استانهای پیشرو در 24 پروژه هدفمند سازی یارانه ها موفق به کسب رتبه های 1 تا 3 شده است.

وی با اشاره به مزایای هدفمندی یارانه ها در استان و کشور، بیان داشت: نظام برای عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برنامه های خوبی دارد که با اجرای این برنامه ها نظام اقتصادی کشور به نظامی پویا تبدیل خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان قانون هدفمند کردن یارانه ها را زمینه سازی برای کارآمد کردن اقتصاد کشور دانست و گفت: با اجرای دقیق این قانون آسایش و رفاه مردم تامین خواهد شد.

وی یکی از مزایای قانون هدفمند کردن یارانه را رقابتی شدن و کاهش هزینه های تمام شده دانست و افزود: در حوزه بازرسی به صورت شبانه روزی نظارت و بازرسی توسط بازرسان سازمان صورت می گیرد.

بیرانوند تصریح کرد: علاوه بر بازرسان این سازمان و اتحادیه های صنفی، ناظران افتخاری به صورت نامحسوس بر عملکرد واحدهای صنفی، غیرصنفی، تولیدی و خدماتی استان نظارت دارند.

کد مطلب 1547688

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها