حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تلاش های صورت گرفته استان لرستان به عنوان یکی از استانهای پیشرو در 24 پروژه هدفمند سازی یارانه ها موفق به کسب رتبه های 1 تا 3 شده است.

وی با اشاره به مزایای هدفمندی یارانه ها در استان و کشور، بیان داشت: نظام برای عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برنامه های خوبی دارد که با اجرای این برنامه ها نظام اقتصادی کشور به نظامی پویا تبدیل خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان قانون هدفمند کردن یارانه ها را زمینه سازی برای کارآمد کردن اقتصاد کشور دانست و گفت: با اجرای دقیق این قانون آسایش و رفاه مردم تامین خواهد شد.

وی یکی از مزایای قانون هدفمند کردن یارانه را رقابتی شدن و کاهش هزینه های تمام شده دانست و افزود: در حوزه بازرسی به صورت شبانه روزی نظارت و بازرسی توسط بازرسان سازمان صورت می گیرد.

بیرانوند تصریح کرد: علاوه بر بازرسان این سازمان و اتحادیه های صنفی، ناظران افتخاری به صورت نامحسوس بر عملکرد واحدهای صنفی، غیرصنفی، تولیدی و خدماتی استان نظارت دارند.