فهرست نامزدهای جبهه پایداری در استان مرکزی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، و به نقل از پایگاه این جبهه، این تشکل در استان لیست نامزدهای خود را اعلام کرد، که مختص چند حوزه انتخابیه استان مرکزی است.

بر اساس این گزارش، در حوزه انتخابیه اراک، محمد رجبی نوش آبادی، کاظم سپاس آشتیانی در حوزه تفرش، آشتیان و فراهان، ابراهیم رضایی در حوزه خمین و علیرضا سلیمی در حوزه محلات و دلیجان به عنوان نامزدهای جبهه پایداری انقلاب اسلامی در استان مرکزی معرفی شدند.

در اطلاعیه جبهه پایداری انقلاب اسلامی در استان مرکزی هم آمده است: پیرو اعلام لیست نامزدهای مورد حمایت جبهه پایداری انقلاب اسلامی در کلیه استان‌ها، پس از انجام رایزنی‌ها و بررسی‌ها نامزدهای نهایی جبهه پایداری انقلاب اسلامی در استان‌های کشور جهت انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، به شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی معرفی شدند.

