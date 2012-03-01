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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۱۷

اسماعیلی اعلام کرد:

اختصاص 190 میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی در مازندران

اختصاص 190 میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی در مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران گفت: 90 میلیارد اعتبار در بخش مشاغل خانگی برای اشتغال استان در سالجاری اختصاص داده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن اسماعیلی عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال مازندران در استانداری اظهار داشت: با وجود تخصیص اعتبار 90 میلیارد تومانی به استان، تنها 80 میلیاد تومان به این استان پرداخت شده است.

وی به تعداد مجوز صادر شده در بخش مشاغل خانگی در استان اشاره کرد و افزود: تعداد 25 هزار و 515 فقره مجوز در بخش مشاغل خانگی صادر شده است.

اسماعیلی گفت: از کل اعتبار توزیع شده بیش از 74 میلیارد تومان به بانک های عامل پرداخت شده است.

وی ادامه داد: هم اکنون11 هزار و319 طرح با اعتباری بالغ بر 36 میلیارد تومان در بخش مشاغل خانگی جهت اشتغال تسهیلات دریافت شده است.

وی بیان داشت: از لحاظ درصد پرداختی 49 درصد و به لحاظ ریالی بیش از 50 درصد تسهیلات مشاغل خانگی پرداخت شده است.

مدیرکل هماهنگی اموراقتصادی استانداری مازندران گفت: شهرهای رامسر،جویبار، گلوگاه، چالوس و نوشهر درپرداخت تسهیلات مشاغل خانگی دارای رتبه بالاتری داشتند.

اسماعیلی افزود: مجوزهای اداره جهادکشاورزی، فنی وحرفه ای، صنعت، معدن و تجارت، گردشگری، کمیته امداد امام (ره) فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد شهید مصوب و مجوزهای آنها برای پرداخت تسهیلات صادر شده است.

کد مطلب 1547692

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