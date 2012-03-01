فاصله بوشهر تا گناوه 30 کیلومتر کم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صفایی بوشهری چهارشنبه‌شب در بازدید از طرح‌های راهسازی در بندر گناوه اظهار داشت: توسعه راه و بزرگراه در سطح استان بوشهر در سال‌های اخیر با کیفیت مطلوبی انجام شده و این روند در سال جاری تداوم دارد.



مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به اهمیت پروژه بوشهر - شیف – گناوه گفت: این پروژه به طول 88 کیلومتر و در قالب 9 قطعه تعریف شده که 4 قطعه آن 100 درصد اتمام یافته و در کل 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.



وی اضافه کرد: با تلاش صورت گرفته به امید خدا تا پایان 3 ماهه اول سال آینده تقدیم مردم ولایتمدار استان بوشهر خواهد شد.



صفایی بوشهری با بیان اینکه فاصله بوشهر تا گناوه 30 کیلومتر کاهش می‌یابد تصریح کرد: با راه‌اندازی این مسیر فاصله مرکز تا شمال استان 30 کیلومتر کمتر می‌شود و شاهد افزایش ایمنی و کاهش زمان سفر خواهیم بود.



وی با بیان اینکه این محور تأثیر به سزایی در تجارت صنعت و صید و صیادی خواهد داشت، گفت: امیدوار هستیم این طرح به زودی تکمیل شود.



مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر همچنین با اشاره به وضعیت پروژه‌های مسکن مهر شهرستان گناوه اظهار داشت: این پروژه شامل 340 واحد است که بیش از 85 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که انشاءالله در خرداد ماه سال آینده به مردم شریف و ولایتمدار شهرستان گناوه تحویل داده می‌شود.



صفایی بوشهری یادآور شد: تلاش این اداره کل ضمن رعایت استاندارد، ایمنی و به کارگیری نیروهای فنی و پیمانکاران دارای صلاحیت، سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی و به بهره‌برداری رسیدن هر چه سریعتر آنهاست.